"Много лозунгов, ощущение такое при чтении, что мы это уже где-то видели (...), потому что там многие положения программы нынешнего временного правительства", - отозвался С. Сквернялис о программе нового, правоцентристского правительства.

"Не вижу чего-то существенного, важного, вообще, если говорить о внутренней безопасности, юстиции, национальной безопасности, во внешней политике вообще никакой новой идеи нет. Программа выглядит составленной так, чтобы ее было легко проводить в жизнь", - сказал временный премьер журналистам перед началом заседания парламента.

Назначенная премьером Ингрида Шимоните во вторник представит в Сейме программу нового, 18-го правительства страны.

Шимоните отметает утверждения оппозиционных "аграриев" о том, что программа нового правительства была скопирована с программы прежнего правительства, однако признает, что преемственность в работе будет иметь место.

"Никто не копировал программу этого правительства", - сказала она в Сейме журналистам во вторник.

По словам И. Шимоните, программа правоцентристского правительства опирается на политические программы партий, составляющих правящую коалицию.

"В связи с тем, что кто-то усматривает там преемственность некоторых задач, не вижу никаких проблем, потому что (...) никаких революций не планируется, и то, что делалось хорошо, но не было сделано, хотя и было поставлено правительством как цель, это будет продолжено (...), - сказала И. Шимоните.

"Мы выделили основные приоритеты прогресса нашей страны, которые помогут достичь коренного перелома, укрепят нашу страну и ее людей, сделают нас устойчивее ко всевозможным угрозам, неважно, кризис ли это в сфере здравоохранения, изменения климата или иные неопределенные влияния", - говорится в преамбуле документа.

В документе указано, что приоритетом правительства в краткосрочной перспективе, несомненно, будет эффективное управление ситуацией с COVID-19, однако для этого выработан отдельный тактических план действий, поэтому в программе борьба с инфекцией не оговаривается.

После утверждения в Сейме программы правительства ее рассмотрят парламентские фракции и комитеты. Они должны представить свои выводы в течение десяти дней.

Новое правительство получает полномочия после того, как Сейм большинством голосов участвующих в заседании парламентариев утверждает его программу и новые министры дают присягу.

Если Сейм два раза подряд не утверждает программу правительства, оно должно уйти в отставку.