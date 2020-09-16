"Пока мы не обсуждали этого вопроса на заседании правительства, вели лишь предварительные разговоры. Когда будем обсуждать на заседании, это решение будет высказано. Цель амбициозна, и, полагаю, достижима для Литвы", - заявил премьер на пресс-конференции в среду.
Председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен в среду в своем ежегодном докладе, реагируя на экстремальное положение с климатом, предложила до 2030 года снизить уровень загрязнения окружающей среды в Европе хотя бы на 55%.
„Понимаю, что это повышение с 40 до 55% для кого-то будет слишком резким, а для кого-то - недостаточным", - отметила в своем ежегодном докладе У. фон дер Ляйен.
„Для нас цель 2030 года - амбициозна, достижима и полезна для Европы", - добавила она.
Лидеры ЕС попытаются договориться о достижении этой цели на саммите в октябре, а затем это решение должен будет одобрить Европарламент, большинство которого выступает за амбициозный план.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Коронавирус показал реальную картину: пока одни в очереди ждут смерти, другие попадают к врачам без проблем (35)
В среду утром рабочая группа парламентской...
В черном списке Литва оказалась первой: если бы это волновало страну, то реакция была бы мгновенной (106)
Литва по уровню благосостояния детей среди развитых...
Лукашенко: Литва - таран белорусско-европейских отношений (114)
Поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные...
За сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев коронавируса (3)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев...
В Литве меняют порядок выплаты больничного за детей (1)
Правительство Литвы одобрило выплаты по больничным,...