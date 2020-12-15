aA
Экс-премьер Литвы, член Сейма Саулюс Сквернялис говорит, что правительство Ингриды Шимоните принимает решения об управлении коронавирусом хаотично.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Такой легкий хаос - ограничения меняются, видите, и суток не прошло (...). Думаю, что хаос никому не нужен, а в эти дни хаос довольно большой", - сказал С. Сквернялис BNS в понедельник.

Правительство в воскресенье ужесточило карантин, однако в понедельник внесло некоторые уточнения относительно ограничений торговли, передвижения, встреч людей на открытом воздухе, а также предоставления правовых услуг, услуг красоты, гостиничных услуг.

Статьи по теме:
Слушнис: если люди не будут реагировать, предпримем более жесткие меры  (68)
Пресс-секретарь премьера: ограничений на поездки за рубеж во второй карантин не будет  (28)

По словам экс-премьера, если оценивать ограничения передвижения, имевшие место в пасхальные выходные весной, реализовать введенные новым правительством ограничения передвижения между самоуправлениями будет трудно.

В Литве со среды будет закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают продукты питания, ограничивается выход людей из дома без важной причины, однако семьям будут разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления и без встреч с другими людьми, нельзя будет предоставлять контактные услуги продолжительностью более 15 минут.

Будет запрещен выезд из своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, для получения необходимой медицинской помощи или в принадлежащий человеку дом в другом самоуправлении.

Карантин в Литве введен до 31 января.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В связи с ограничениям передвижения полиция установит посты на дорогах Литвы (72)

В связи с тем, что в среду вводятся ограничения...

Карантин в Литве продлен до 31 января: закрываются магазины, ограничивается передвижение (218)

Новое правительство на внеочередном заседании...

TOP новостей

Глава МВД Литвы: установлен график ограничения движения по дорогам страны  полиция объяснила, кого отправят назад (4)

14 декабря правительство Литвы приняло решение,...

Депутат о крайней мере ограничения: это самое дорогое, что может предпринять правительство Литвы (37)

Депутат , глава парламентского Комитета по...

Представители малого бизнеса в Литве видят дискриминацию и требуют справедливости (12)

Со среды в Литвы будут закрыты все магазины и торговые...

В Литве диагностировано 1432 новых случая коронавируса и 38 смертей (12)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 1432 новых...

Коронавирусом заболела телеведущая Эдита Милдажите (5)

Ведущая телепередач, журналист Эдита Милдажите...