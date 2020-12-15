"Такой легкий хаос - ограничения меняются, видите, и суток не прошло (...). Думаю, что хаос никому не нужен, а в эти дни хаос довольно большой", - сказал С. Сквернялис BNS в понедельник.

Правительство в воскресенье ужесточило карантин, однако в понедельник внесло некоторые уточнения относительно ограничений торговли, передвижения, встреч людей на открытом воздухе, а также предоставления правовых услуг, услуг красоты, гостиничных услуг.

По словам экс-премьера, если оценивать ограничения передвижения, имевшие место в пасхальные выходные весной, реализовать введенные новым правительством ограничения передвижения между самоуправлениями будет трудно.

В Литве со среды будет закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают продукты питания, ограничивается выход людей из дома без важной причины, однако семьям будут разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления и без встреч с другими людьми, нельзя будет предоставлять контактные услуги продолжительностью более 15 минут.

Будет запрещен выезд из своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, для получения необходимой медицинской помощи или в принадлежащий человеку дом в другом самоуправлении.

Карантин в Литве введен до 31 января.