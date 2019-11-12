Сквернялис о налогах: компромисс не решает фундаментальных вопросов

После того как парламентарии в прошлом месяце отклонили инициативы правительства, представители правящих партий в Сейме зарегистрировали новые проекты, которые были одобрены после первого представления.

В соответствии с новыми проектами, налоги на загрязняющие атмосферу автомобили будут ниже предложенных правительством, и будут взиматься только при регистрации автомобиля в Литве впервые, а при смене владельца уже зарегистрированного автомобиля - нет.

Члены Сейма во вторник предложили также оставить прежнюю, предложенную правительством, сумму налога на недвижимость - лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис предлагает снизить её с 220 тыс. до 150 тыс. евро, а не до 100 тыс., как хотело правительство.

По утверждению С.Сквернялиса, предложения парламентариев не будут эффективными в сокращении загрязнения окружающей среды, а от налогов на недвижимость богатые люди будут уклоняться.

"Одобренное сегодня предложение является компромиссом, но оно не решает фундаментальных вопросов, связанных с сокращением загрязнения окружающей среды. Это первый шаг, важный шаг, но мне кажется, что решение нашего правительства было лучше", - сказал С. Сквернялис журналистам в Сейме.

"Когда я слышу аргументы о том, что какой-то социально неблагополучный человек проживает в Старом городе Вильнюса, владеет четырехкомнатной квартирой и потому живёт в бедности, - такие аргументы меня не убеждают", - изложил свою позицию глава правительства.

С.Сквернялис надеется, что более мягкие, чем предложенные правительством, налоговые изменения всё равно будут приняты.

"Я искренне верю, что их одобрят. Ещё раз говорю: мы контролируем ситуацию, и бюджет будет таким, каким представлен - ответственным, приемлемым для большинства населения, потому что все ожидания будут учтены", - сказал премьер-министр.