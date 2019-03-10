"Мы должны дождаться окончания выборов в муниципальный совет. Тогда у нас будет больше времени. В любом случае, я попытаюсь выдвинуть свою кандидатуру", - сказал С. Сквернялис журналистам в воскресенье.

Кресло министра охраны окружающей среды пустует с декабря прошлого года, когда премьер Саулюс Сквернялис уволил министра Кястутиса Навицкаса.

С. Сквернялис предложил кандидатуру вице-министра юстиции Ирмы Гуджюнайте на должность министра окружающей среды, но президент Д. Грибаускайте ее отвергла, утверждая, что у кандидата нет опыта и компетенций.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас временно занимает должность министра окружающей среды.