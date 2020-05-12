Сквернялис о будущем: возможно, к прежней жизни не вернемся никогда

Его представляют в этом году на месяц позже, чем обычно. Причина - пандемия коронавируса.

Сквернялис начал свое выступление словами "сегодня мы живем в новой реальности".

"Сегодня мы пришли к новой реальности, которая затмила важные и большие дела 2019 года. Но для нас важны не перечисления, а результаты. Результаты, которые легли в основу, оттолкнувшись от которых мы легче преодолеваем сегодняшние трудности", – сказал премьер.

Он заметил, что за последние 4 года правительство накопило финансовый резерв в 1,4 млрд. евро.

"Сейчас этот резерв пошел на смягчение последствий коронавируса. Могу уверено сказать – это решение позволило Литве подготовиться к кризису лучше, чем когда-либо прежде за 30 лет. ВВП Литвы в последние годы рос так быстро, что с 2016 по 2019 год вырос на 12,5%, это 9,5 млрд. евро", – сказал он депутатам.

Сквернялис напомнил, что с самого начала работы это правительство больше всего внимания уделяло 6 структурным реформам: образования, здравоохранения, налогам, инновациям, борьбой с "тенью" и пенсионной.

"Все они способствовали улучшению жизни людей, увеличению их доходов, более прозрачной деятельности бизнеса и укреплению безопасности", – заверил Сквернялис.

Он уверял, что 2019 год - был очень хорошим для Литвы. "Очевидно, что вызванный пандемией кризис приостановил некоторые планы, но я верю, что мы - вся Литва, будем иметь силы и энергию для продолжения борьбы с глобальным кризисом", – сказал премьер.

Он выделил важнейшую работу – управление вызовами, последствиями коронавируса и сохранение жизнеспособности экономики.

Поэтому в зале заседания он представил "Стратегию новой реальности".

"Почему новой реальности? Потому что все мы должны понять, что можем еще очень долго, а может даже никогда не вернуться к прежней жизни. Мы все вместе обуздали начало пандемии. Мы одна из немногих стран мира, которые вовремя пресекли распространение болезни.

Вся страна, каждый человек своевременно понял опасность болезни и предпринял необходимые меры, чтобы пресечь возможную катастрофу. К сожалению, потерь избежать не удалось... Но мы увидели, какие мы единые, сплоченные и сильные", – оценил он кризис.

Приоритетом этого правительства и правящего большинства было уменьшение социального отчуждения, сказал премьер Саулюс Сквернялис.

"Думаю, что важнейшие моменты связаны с уменьшением социального напряжения, снижения бедности и решением других социальных проблем", - сказал глава правительства журналистам в сейме.

Сквернялис сказал, что за четыре года повышение доходов ощутили все группы общества.

"Может быть, у кого-то были довольно большие ожидания, но мы говорим не о 5-7 евро, мы говорим о процентах - о 30-40%, 45% - по отдельным группам общества, доходы которых росли", - сказал премьер.

По его словам, улучшение условий ощутил и бизнес.

"Бизнес, который не участвует в выборах и оценивает довольно объективно, не раз высказывал позицию об условиях предпринимательства, которые имеют место сейчас- что таких не было. Это хорошо показывают и зарубежные инвестиции - производственные, крупные инвестиции пришли в Литву", - сказал Сквернялис.

Он отказался поставить оценку своему правительству.

Премьер сказал, что самую правильную оценку работе правительства и правящего правительства поставит избиратель.

Подводя итоги года, глава правительства отмечает, что валовой внутренний продукт (ВВП) за период с 2016 года, когда это правящее большинство победило на выборах в сейм, до 2019 года, увеличился на 12,4%, а это составляет 9,5 млрд евро.

Согласно отчету, средняя зарплата в прошлом году увеличилась почти на 9%, а с 2016 года - на 38% и в конце прошлого года была 1318 евро, минимальная месячная зарплата выросла до 607 евро, из "тени" выведено 200 млн евро, с 2016 года средняя пенсия по старости повысилась более чем на треть.

Выступая в сейме, премьер выделил шесть проведенных правительством структурных реформ: в областях образования, здравоохранения, налоговой сфере, в сфере инноваций, в борьбе с теневой экономикой и пенсионной сфере.

Сквернялис занимает премьерский пост с декабря 2016 года.

Выборы в парламент состоятся 11 октября 2020 года.