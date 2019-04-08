Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая едет в Россию, защищает национальные интересы, а для того, чтобы ехать на встречу с агрессивным противником, нужна смелость, сказал кандидат в президенты Литвы Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Сегодняшний визит президента Эстонии, я даже не сомневаюсь, связан с защитой интересов Эстонии, эстонского народа. Я не сомневаюсь, что в случае необходимости, я поступил бы также", – сказал во время дебатов кандидатов в президенты в понедельник вечером Сквернялис.

Он сказал, что не сомневается, что глава Эстонии выскажет президенту России Владимиру Путину свою позицию и позицию Евросоюза в связи с его политикой в Украине и в Грузии.

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"(...) я уважаю позицию этой страны и смелость говорить с очень агрессивным противником, который представляет собой соседнее государство", – сказал кандидат "крестьян".

С другой стороны, Сквернялис, Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа, которые приняли участие в дебатах, сказали, что они не знают, чего добивается президент Эстонии, встречаясь с Путиным.

Шимоните сказала, что страны Балтии должны выдерживать в отношении России единую позицию.

"Можно пытаться говорить с Россией об Украине, о Сакартвело, но, мне кажется, международное сообщество делает это уже довольно долго и не похоже, чтобы это привело к каким-то переменам в позиции. Я бы прочитала эту весть иначе. Мне кажется, нам надо говорить, что странам Балтии надо начать формирование определенной единой позиции в отношении России", – сказала она.

Шимоните заметила, что сама не видит, о чем можно было бы говорить с Путиным.

Науседа выступает за последовательную позицию в отношении России, которую поддерживают в последнее время.

"Позиция Литвы, по моему мнению, всегда была последовательной, irи она была связана с тем, что происходило в Украине, с этим нельзя мириться в XXI веке. Это грубое нарушение международных соглашений и по этой причине Западное общество, не только Литва, формирует достаточно солидарную позицию, хотя, конечно, есть отдельные страны, у которых иная или более мягкая позиция", – заметил он.

С другой стороны, по словам Науседы, не надо "закрывать все окна перед экономическими и культурными связями".

"Я думаю, что отношения с россиянами должны в настоящее время быть самым большим приоритетом Литвы, поскольку с этими людьми надо будет жить, когда истечет срок полномочий нынешних руководителей Кремля", – сказал Науседа.

Кальюлайд отправится с рабочим визитом в Москву 18 апреля, где откроет обновленное здание посольства Эстонии.

Во время визита она рассчитывает на встречу с Путиным. На прошлой неделе Кремль подтвердил, что в Москве к этой встрече готовятся.

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