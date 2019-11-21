Сквернялис недоволен министром, но уволнять не собирается

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич не имеет опыта и потому допускает ошибки. Однако глава правительства не обещает, что примет какие-либо решения по этому министру.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

Комментарий был передан агентству BNS пресс-секретарём премьера Томасом Бяржинскасом. Премьер взял в четверг второй подряд день отпуска по болезни.

"По словам премьера, очевидно, что у министра, который работает совсем недавно, нет опыта. В равной степени ясно, что он допустил ошибки, и он должен избегать этих ошибок в будущем, он также должен избегать любых действий, решений, которые могут поставить под сомнение его собственную репутацию или создать потенциальный конфликт", - сказал Бяржинскас.

Статьи по теме:
Президент Литвы раскритиковал министра транспорта за "хаотичную деятельность"  (3)
Карбаускис: Наркевичу доверяем, его действия связаны с этическими вопросами  (1)

"Со своей стороны премьер призывает министра сосредоточиться на работе в транспортном секторе и принимать неотложные и необходимые решения, и, конечно, эти решения должны быть разъяснены общественности простым, ясным и понятным способом", - добавил он.

Т.Бяржинскас также заявил, что пока в отношении министра Наркевича не будет принято никаких решений.

"Решений пока не будет, но кто знает. Если министры работают плохо, то ни один из них не может быть уверен, что останется в должности, если они работают плохо или таким образом, который не соответствует ожиданиям правительства, премьер-министра или общественности", - отметил он.

Министр недавно подвергся критике за то, что его обеды оплачивали подведомственным министерству компании, за то, что отправил в отставку всё правление Lietuvos paštas, за ночлег его дочери в отеле Сейма, за асфальтирование дорог в его избирательном округе.

Министр после встречи с оппозиционными парламентскими фракциями в среду заявил, что не рассматривает вопрос о своей замене, хотя "есть люди, которые хотят его отставки".

Я.Наркевич на пост министра был делегирован Избирательной акцией поляков Литвы - Союза христианских семей, который вступил в правящую коалицию после президентских выборов прошлым летом.

Статьи по теме:

Правление Lietuvos pastas отказывается продолжать работу (2)

Независимые члены правления почтового предприятия...

Политика

Министр: обсуждение финансирования обороны посылает неправильный сигнал союзникам

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что...

МВФ призывает Литву ускорять реформы в сферах здравоохранения и образования

Миссия Международного валютного фонда ( МВФ ),...

Карбаускис: общество не поймёт рост оборонного бюджета без выделения средств учителям

В четверг лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис...

Сейм Литвы одобрил повышение акцизов на алкоголь, бензин и дизельное топливо (7)

Парламент Литвы в четверг после обсуждения одобрил...

Сквернялис недоволен министром, но уволнять не собирается

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...

TOP новостей

Фонд социального страхования: каждый третий житель Литвы получает 1277 евро в месяц и больше (47)

Зарплаты в Литве продолжают расти – об этом сообщает...

Обналичить деньги в Литве будет все сложнее: какой предлагают выход (80)

450 000 – такое количество жителей Литвы не пользуется...

Vaikai autobuse Ligoninė

В Литве заговорили о новой форме дополнительных выходных: бизнес не спешит на помощь президенту (3)

Предложение президента Литвы Гитанаса Науседы о...

Surengtos kratos visoje Lietuvoje: rasta ginklų per milijoną grynųjų Surengtos kratos visoje Lietuvoje: rasta ginklų per milijoną grynųjų

Прокуроры провели пресс-конференцию: в подвале одного дома в Литве обнаружен 1 млн. евро наличными (6)

Служба расследования финансовых преступлений ( СРФП )...

Последствия алитусского пожара: матери хотят проверить качество своего молока

Кормящие матери из Алитуса говорят, что хотят...