Сквернялис недоволен министром, но уволнять не собирается

Комментарий был передан агентству BNS пресс-секретарём премьера Томасом Бяржинскасом. Премьер взял в четверг второй подряд день отпуска по болезни.

"По словам премьера, очевидно, что у министра, который работает совсем недавно, нет опыта. В равной степени ясно, что он допустил ошибки, и он должен избегать этих ошибок в будущем, он также должен избегать любых действий, решений, которые могут поставить под сомнение его собственную репутацию или создать потенциальный конфликт", - сказал Бяржинскас.

"Со своей стороны премьер призывает министра сосредоточиться на работе в транспортном секторе и принимать неотложные и необходимые решения, и, конечно, эти решения должны быть разъяснены общественности простым, ясным и понятным способом", - добавил он.

Т.Бяржинскас также заявил, что пока в отношении министра Наркевича не будет принято никаких решений.

"Решений пока не будет, но кто знает. Если министры работают плохо, то ни один из них не может быть уверен, что останется в должности, если они работают плохо или таким образом, который не соответствует ожиданиям правительства, премьер-министра или общественности", - отметил он.

Министр недавно подвергся критике за то, что его обеды оплачивали подведомственным министерству компании, за то, что отправил в отставку всё правление Lietuvos paštas, за ночлег его дочери в отеле Сейма, за асфальтирование дорог в его избирательном округе.

Министр после встречи с оппозиционными парламентскими фракциями в среду заявил, что не рассматривает вопрос о своей замене, хотя "есть люди, которые хотят его отставки".

Я.Наркевич на пост министра был делегирован Избирательной акцией поляков Литвы - Союза христианских семей, который вступил в правящую коалицию после президентских выборов прошлым летом.