"Выдвигаемые поправки о сокращении тени в таких чувствительных секторах, как строительство, повторная продажа транспортных средств или их деталей и еще некоторых услуг позволит привлечь 600-700 млн. евро", – заявил глава правительства во вторник в сейме, который начал последнюю полную очередную сессию парламента этого созыва.
"Поэтому очень нужна поддержка проектов, представленных правительством по введению идентификационной карточки строителя, реализации контроля над торговлей бывшими в употреблении автомобилями и связанных с ней мерами налоговой дисциплины, правил переработки автомобильных отходов", – сказал премьер.
Он подвернул, что правительство вынесет на рассмотрение сейма 147 поправок к законам.
С. Сквернялис утверждает, что предложения связаны с сокращением социального отчуждения, с укреплением семей, улучшением систем здравоохранения и образования, борьбы с коррупцией и теневой экономикой. Будет уделено больше внимания охране природы и защите людей. В поправках к Трудовому кодексу планируется обеспечить большую защиту людей, страдающих от тяжелых заболеваний.
Планируется пересмотреть базовый размер должностной зарплаты бюджетников, минимальную месячную зарплату.
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