– Организация экономического сотрудничества и развития, членом которой хочет стать Литва, подсчитала, что в последнее время число населения страны сокращается на 1% в год. А до 2030 года число трудоспособных людей сократится на 30%. По словам экспертов, правительство Литвы должно активнее общаться со своими гражданами за границей, вникнуть в то, кто они и какие. Что мы делаем в этой сфере?

– Мы понимаем, и почему люди уезжают, и кем работают, уехав. Видно, есть несколько возможностей решения демографической проблемы. Во-первых, из-за натурального сокращения численности населения мы должны побуждать людей рожать больше детей.

Поэтому в прошлом году и приняли решение с 1 января платить "детские" деньги на всех детей, чтобы улучшать социальные и материальные условия, чтобы создать условия для воспитания детей. Много сделано и для эмигрантов. В прошлом году привлекли рекордное количество иностранных инвестиций – около 7%. Уже говорят о создании 5000 хорошо оплачиваемых рабочих мест на производстве. Это тоже должно побудить людей остаться в Литве, работать, зарабатывать, не искать счастья где-то в другом месте.

Что касается эмигрантов, надо упомянуть, что мы готовим демографическую стратегию. Уже много сделано, например, как в хорошем смысле использовать тех людей, которым удалось устроиться за рубежом, стали настоящими профессионалами в своей сфере и могут сплотить общину. Мы видим их послами нашей страны, через которых можем показать, что в Литве есть условия для работы, жизни и воспитания детей.

Самое главное сейчас - остановить поток уезжающих и вернуть тех, кто уехал только ради заработка. Очень важно побудить вернуться и тех, кто уехал за опытом, образованием.

– Все это звучит хорошо, но почему люди не возвращаются?

– Не хочу сказать, что это такая тенденция, но есть сигналы – в прошлом году уехало меньше, чем в 2016 г. Итак, у нас ситуация лучше, разница снижается. Кроме того, в декабре больше людей вернулось, чем уехало.

Этот год, наверное, будет переломным, мы должны заложить такую основу, чтобы ситуация изменилась. Мы не можем насильно запрещать людям уезжать, работать, учиться. Но большое значение имеет психологический настрой – нельзя все время говорить о том, как плохо в Литве, что у нас хуже всего. На самом деле за 28 лет сделала впечатляющий скачок, нам не надо заниматься самобичеванием, надо радоваться прогрессу.

– Как вернуть уехавших из Литвы? Директор Европейского института КТУ Вигаудас Ушацкас 12 марта представил 5 решений, которые помогли бы сделать это. Одно из предложений – снижение налогов на труд. Будут ли здесь перемены, будет ли налоговая реформа?

– Определенные шаги были сделаны уже в прошлом году – я говорю о людях с самыми низкими доходами и увеличении их доходов, введении "детских" денег. Да, и в этом году до осенней сессии хотим принять проекты законов, которые изменят налоги.

Хотя это не панацея, но налоги на труд снизят – об этом правительство давно говорило, это был приоритет прошлого и этого года. Хотя это уже известные меры, над этим активно работают.

– В отчете ОЭСР сказано, что разница между зарплатами в Литве и других странах Европы снижается медленно. Поэтому в будущем сложно надеяться на снижение эмиграции. Что правительство намерено делать для уменьшения этой разницы?

– Вы правильно заметили. И в 2014 г., и в 2015, и в 2016 г. наш ВВП на одного жителя составляет 75% среднего в ЕС. Иными словами, мы еще не доросли до средних европейцев. Три года мы бились за это, а сегодня не только говорим, но и проведем налоговую реформу, которая позволит уменьшить эту разницу.