"Когда первая партия той или иной вакцины поступит в Литву - мы надеемся, что это будет, как и обещает Еврокомиссия (ЕК), до Рождества, возможно, до конца декабря, все государства-члены получат одновременно, Литва тоже", - сказал С. Сквернялис на пресс-конференции в среду.
Правительство решило, что Литва совместно с другими странами Евросоюза (ЕС) примет участие в закупках всех создаваемых вакцин от коронавируса, относительно которых ведет переговоры ЕК, а излишки вакцины, если такие будут, продаст странам-участницам программы ЕС "Восточное партнерство".
Правительство Литвы приняло решение приобрести такое количество доз вакцины от COVID-19, чтобы хватило привить 70% населения страны.
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