aA
Первая партия вакцины от COVID-19 должна поступить в Литву до конца декабря, говорит временный премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Когда первая партия той или иной вакцины поступит в Литву - мы надеемся, что это будет, как и обещает Еврокомиссия (ЕК), до Рождества, возможно, до конца декабря, все государства-члены получат одновременно, Литва тоже", - сказал С. Сквернялис на пресс-конференции в среду.

Правительство решило, что Литва совместно с другими странами Евросоюза (ЕС) примет участие в закупках всех создаваемых вакцин от коронавируса, относительно которых ведет переговоры ЕК, а излишки вакцины, если такие будут, продаст странам-участницам программы ЕС "Восточное партнерство".

Правительство Литвы приняло решение приобрести такое количество доз вакцины от COVID-19, чтобы хватило привить 70% населения страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Правительство одобрило приобретение вакцины от коронавируса у компании Moderna (2)

Завершающее работу правительство Литвы в среду...

Президент Литвы призвал Сквернялиса предпринять действия для снижения количества заболеваний (36)

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что на...

TOP новостей

Правительство Литвы ужесточило правила карантина (26)

В среду правительство Литвы ужесточило условия...

Жители Литвы в праздники дома сидеть не намерены: уже сейчас усадьбы и гостиницы идут нарасхват (29)

Хотя ситуация в стране остается напряженной, жители...

Комендантский час – крайняя мера: исключений в рабочие дни не будет (21)

Ситуация с коронавирусом в Литве не улучшается. ВРИО...

За сутки в Литве от коронавируса скончались 28 человек, зарегистрировано 2109 новых случаев (19)

За сутки в Литве от коронавируса скончались 28 человек,...

Вильнюсец был наказан за проявление гражданской инициативы (18)

Вильнюсец решил предупредить нарушителей ПДД, а в...

|Maža didelių žinių kaina