"Может быть от 420 до 430 евро", – сказал в интервью LRT Сквернялис.

По словам премьер-министра, Трехсторонний совет должен придерживаться такой позиции - минималка связана с прогнозами средней зарплаты, которые делает Минфин.

Он заметил, что согласно прежним данным, предлагалось поднять минимум до 420 евро, но 12 сентября прогноз улучшили, поэтому "можно говорить о чуть более высокой минимальной зарплате".

Трехсторонний совет 18 сентября намерен окончательно решить, каким будет минимум с 2019 года.

Представители профсоюзов по-прежнему хотят добиваться повышения минимальной зарплаты до 450 евро, работодатели предлагают установить разную минималку в зависимости от региона.

Премьер сказал, что минимальная зарплата в размере 450 евро исказит рынок труда.

"Конечно, такую цифру можно одобрить, поскольку хочется, что бы минимальная зарплата была выше. Но она может исказить сам рынок труда, поскольку речь идет о зарплатах за неквалифицированный труд, поэтому эта разница между зарплатами квалифицированных специалистов и нет может исчезнуть", – сказал премьер-министр.

В этом году Трехсторонний совет уже трижды пытался договориться о минимальной зарплате. Правительство предлагало повысить ее до 420 евро, профсоюзы – до 450 евро, работодатели - до 420 евро.

В прошлом году Трехсторонний совет постановил, что минимум должен составлять 45-50% средней зарплаты. Центробанк Литвы в мае предложил увеличить минимум на 20 евро - т.е. до 420 евро (это 47,3% средней зарплаты).