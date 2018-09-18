"Может быть от 420 до 430 евро", – сказал в интервью LRT Сквернялис.
По словам премьер-министра, Трехсторонний совет должен придерживаться такой позиции - минималка связана с прогнозами средней зарплаты, которые делает Минфин.
Он заметил, что согласно прежним данным, предлагалось поднять минимум до 420 евро, но 12 сентября прогноз улучшили, поэтому "можно говорить о чуть более высокой минимальной зарплате".
Трехсторонний совет 18 сентября намерен окончательно решить, каким будет минимум с 2019 года.
Представители профсоюзов по-прежнему хотят добиваться повышения минимальной зарплаты до 450 евро, работодатели предлагают установить разную минималку в зависимости от региона.
Премьер сказал, что минимальная зарплата в размере 450 евро исказит рынок труда.
"Конечно, такую цифру можно одобрить, поскольку хочется, что бы минимальная зарплата была выше. Но она может исказить сам рынок труда, поскольку речь идет о зарплатах за неквалифицированный труд, поэтому эта разница между зарплатами квалифицированных специалистов и нет может исчезнуть", – сказал премьер-министр.
В этом году Трехсторонний совет уже трижды пытался договориться о минимальной зарплате. Правительство предлагало повысить ее до 420 евро, профсоюзы – до 450 евро, работодатели - до 420 евро.
В прошлом году Трехсторонний совет постановил, что минимум должен составлять 45-50% средней зарплаты. Центробанк Литвы в мае предложил увеличить минимум на 20 евро - т.е. до 420 евро (это 47,3% средней зарплаты).
Сквернялис: минимальная зарплата с января может составить 430 евро (4)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что с...
Павилёнис не будет участвовать в первичных выборах кандидата в президенты от консерваторов (2)
Парламентарий, бывший дипломат Жигимантас Павилёнис...
Литва не будет обжаловать решение Еврокомиссии по "Газпрому" (63)
Литва не станет обжаловать решение Еврокомиссии (ЕК) по...
На выборах члена Cейма Литвы во 2-ой тур прошел и Бастис
По предварительным данным, на выборах на свободное...
Философ Арвидас Юозайтис станет кандидатом в президенты Литвы (9)
Один из основоположников Саюдиса , философ, писатель,...
TOP новостей
Врачи хотят, чтобы жители платили за визиты (38)
В публичном пространстве появилась информация о том,...
Сквернялис: минимальная зарплата с января может составить 430 евро (4)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что с...
В крупных городах и на курортах назревают перемены: как будем ездить на работу и не только (5)
Предоставление возможности большей мобильности в...
Возвращается летнее тепло – температура поднимется до 28 градусов
В ближайшие дни ожидается значительное потепление....
Как во время визита папы римского изменится движение транспорта в Вильнюсе
В выходные, 22–23 сентября, в столице можно будет стать...