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В то время, как Литва пытается найти компромисс и договориться с Латвией и Эстонией о правилах бойкота Белорусской АЭС, премьер Саулюс Сквернялис заявил, что Литва должна ясно заявить о своих интересах и защищать их в Еврокомиссии.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Наши с президентом позиции совпадают. Литва должна представить ясную декларацию интересов Литвы, вовлечь в данный процесс ЕК. Президент беседовал с председателем ЕК. А после этого необходимо приложить все усилия, чтобы отстаивать эти интересы как здесь, так и в Комиссии", - завил премьер журналистам во вторник.

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Министр иностранных дел Л. Линкявичюс критикуют проект соглашения, по которому Латвия и Эстония не обязаны не покупать белорусскую электроэнергию, министр энергетики Ж. Вайчюнас заявил, что на переговорах с Латвией и Эстонией будет важно добиться общего обязательства всех стран не покупать электроэнергию у Беларуси. Он считает, что важно, чтобы было обязательство стран Балтии, что белорусское электричество не попадет на рынок этих стран, а также в Польшу.

Президент Гитанас Науседа призвал министров договориться о единой позиции.

Литва - самый горячий критик БелАЭС и готова к бойкоту ее электроэнергии. Минск отвергает критику Вильнюса о небезопасности электростанции.

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