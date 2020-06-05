С. Сквернялис сегодня подтвердил, что баллотируется на выборах в Сейм с Литовским союзом "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) и в одномандатном округе, в котором он баллотировался на прошлых выборах", - сказал в пятницу после заседания совета ЛСКЗ в Найсяй лидер партии Рамунас Карбаускис.
С. Сквернялис был избран в Сейм в 2016 году в столичном округе Каролинишкес, который сейчас называется округ Пилайте-Каролинишкес.
"Я рад, что С. Сквернялис преодолел тяжелую болезнь, которая могла сделать участие в выборах в Сейм невозможным, это было главное", - отметил Р. Карбаускис.
Участвовавший в заседании совета ЛСКЗ премьер сказал журналистам, что его участие в выборах с ЛСКЗ "естественно".
"Почему с "крестьянами", даже вопросов не возникает, я член этого правящего большинства, премьер-министр", - сказал С. Сквернялис.
Премьер также отметил, что и для него, и для других министров, которые будут баллотироваться, работа в правительстве должна оставаться приоритетом, так что участие в предвыборной кампании будет "минимализировано".
На вопрос, надеется ли он возглавить список ЛСКЗ, С. Сквернялис ответил, что решение примут члены партии, а его главной амбицией сейчас является полное обуздание пандемии коронавируса в стране и ее последствий для экономики.
На прошлых выборах в Сейм в 2016 году С. Сквернялис победил в вильнюсском одномандатном округе Каролинишкес, во втором туре оставив позади консерватора Кястутиса Масюлиса. Тогда он был первым номером в списке кандидатов "крестьян".
По словам Р. Карбаускиса, места кандидатов в списке ЛСКЗ станут ивзестны после рейтингования в июле.
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