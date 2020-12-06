Сквернялис и Верига на встрече со специалистами здравоохранения не присутствовали, хоть и были приглашены

"Мы планировали организовать этот экспертный совет в следующий вторник, но в связи с ухудшением ситуации собрались сегодня, в воскресенье. В пятницу мы пригласили к участию назначенную премьер-министром Ингриду Шимоните, нового министра здравоохранения, временного премьер-министра и временного министра здравоохранения", - заявил журналистам в воскресенье главный советник президента Симонас Крепшта.
Причины отсутствия С. Сквернялиса и А. Вериги не комментировались.
На встрече удаленно присутствовали назначенная премьер-министром И. Шимоните, кандидат в министры здравоохранения Арунас Дулькис, заместитель министра здравоохранения Кристина Гаруолене и советник по здравоохранению уходящего премьер-министра С. Сквернелиса Йонас Кайрис.
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