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Уходящий премьер-министр Саулюс Сквернялис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига были приглашены на встречу с Советом экспертов здравоохранения в президентском дворце в воскресенье, но на ней не присутствовали.
Сквернялис и Верига на встрече со специалистами здравоохранения не присутствовали, хоть и были приглашены
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы планировали организовать этот экспертный совет в следующий вторник, но в связи с ухудшением ситуации собрались сегодня, в воскресенье. В пятницу мы пригласили к участию назначенную премьер-министром Ингриду Шимоните, нового министра здравоохранения, временного премьер-министра и временного министра здравоохранения", - заявил журналистам в воскресенье главный советник президента Симонас Крепшта.

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Причины отсутствия С. Сквернялиса и А. Вериги не комментировались.

На встрече удаленно присутствовали назначенная премьер-министром И. Шимоните, кандидат в министры здравоохранения Арунас Дулькис, заместитель министра здравоохранения Кристина Гаруолене и советник по здравоохранению уходящего премьер-министра С. Сквернелиса Йонас Кайрис.

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