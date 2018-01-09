Советник министра Габия Виткявичюте сказала BNS, что обсудят также вопрос минимальных взносов в "Содру" и другие актуальные вопросы.

С января 2018 года в Литве ввели "детские" деньги в размере 30 евро на каждого ребенка, независимо от доходов родителей, однако, чтобы их получить, жители должны подать заявку, а система подачи заявок в интернете из-за большой нагрузки работает плохо. Соцмин успокаивает жителей, говоря, что все деньги будут выплачены независимо от того, когда будет подана заявка. Заявки можно письменно подать и в мэрии.

С 1 января не только были введены "детские" деньги, но и упразднен дополнительный необлагаемый налогами минимум, который позволял родителям вернуть 30 евро налогов в месяц.

Малоимущим семьям кроме "детских" денег будут выплачивать и дополнительные пособия.

Также с 1 января 2018 г. работодатели обязаны платить налоги с минимальной зарплаты за всех работников, которые получают меньше минимума. Исключение распространяется только на инвалидов и пенсионеров, лиц младше 24 лет и тех, кто уже работает по трудовой на полную ставку в другом месте.