"Время настало, призову депутатов создать такую комиссию и взглянуть как можно шире - политики, их деятельность, влияние различных бизнес-структур и других заинтересованных групп на решения, принимаемые политиками", - сказал BNS 22 сентября Сквернялис. По его словам, правоохрана, которая расследует одно из крупнейших дел политической коррупции, "делает сложные, но решительные шаги", а подозрения в связи со взяточничеством и торговлей влиянием, предъявленные еще двум партиям - серьезный удар по политической системе Литвы. "Это на само деле серьезный удар по политической системе Литвы - еще две политические партии, еще два подозрения в адрес партий как юридических лиц. И здесь уже не идет речь об одном-двух политиках, которые что-то сделали, может, не знали о той или иной коррупционной деятельности. Подозрения предъявлены всей организации, и эти подозрения по сути касаются всех членов организации", - подчеркнул глава правительства. Именно поэтому, по слова Сквернялиса, нужно широкое парламентское расследование. "Когда меньше чем за год увидишь всю картину, что "натворили" в государстве и пытаешь исправить положение во всех сферах жизни, и видишь подозрения в адрес политических партий в связи с коррупцией, то появляется неизбежная необходимость создания в парламенте особой комиссии, которая расследовала бы и ответила на вопросы общества, о масштабах коррупции в нашей политической системе. И те решения, которые принимают в парламенте, принимают политики, оказывается, они не прозрачные, они представляют чьи-то интересы, но это не интересы людей", - сказал Сквернялис. В парламенте сейчас работают представители шести партий, три из них - "Порядок и справедливость", Партия труда и Движение либералов находятся под подозрением как юридические лица в делах о коррупции.

