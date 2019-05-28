"Есть много "если", если будет, чтобы это было мое решение. Тогда на самом деле правительство изменится в корне", - сказал Сквернялис.
Он заверил, что хотел бы принять активное участие в расширении коалиции.
"Насколько это будет зависеть от меня, я хотел бы принять активное участие, и я думаю, что это важные вещи. 12 июля решение будет зависеть от того, каким будет расклад политических сил в парламенте", – сказал Сквернялис.
Он заверил, что может помочь, если увидит, что с чем-то наблюдаются трудности.
"Но пока я не вижу. Наверное, из членов фракции создадут группу по переговорам, она будет вести переговоры", – сказал Сквернялис.
Он заметил, что еще не думал, какие посты могут отдать партнерам по коалиции.
Премьер сказал, что еще не встречался с избранным президентом Гитанасом Науседой.
"У избранного президента пока есть другие дела, когда он увидит в этом необходимость, мы встретимся", – сказал Сквернялис.
Он заверил, что выступает за стабильность, и за то, чтобы с началом работы нового главы страны ему не пришлось решать проблему политического кризиса, чтобы он мог осуществить обещанное во время предвыборной кампании.
Андерс Ослунд: это типичная страна, которая начинает большие войны Специально для DELFI
В Москве шведского экономиста, дипломата и старшего...
Сквернялис: если я буду формировать правительство, оно изменится в корне
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пока не...
Команде Науседы выделили помещение в президентском дворце (1)
В президентском дворце в ближайшее время обоснуется...
Марчюлёнис отказывается от мандата евродепутата - уступает место Якелюнасу
Избранный в Европарламент (ЕП) по списку литовских...
В ЕС начинается дележ постов: семь сильных и слабых качеств Грибаускайте (34)
Лидеры Евросоюза (ЕС) во вторник начинают переговоры о...
TOP новостей
Тенденции на рынке труда в Литве: украинцев переманивает Германия (36)
Особенно серьезны проблемы в связи с нехваткой рабочих...
Андерс Ослунд: это типичная страна, которая начинает большие войны Специально для DELFI
В Москве шведского экономиста, дипломата и старшего...
В ЕС начинается дележ постов: семь сильных и слабых качеств Грибаускайте (34)
Лидеры Евросоюза (ЕС) во вторник начинают переговоры о...
Сквернялис: если я буду формировать правительство, оно изменится в корне
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пока не...
Марчюлёнис отказывается от мандата евродепутата - уступает место Якелюнасу
Избранный в Европарламент (ЕП) по списку литовских...