"Я подам заявление об отставке и правительство уйдет в отставку", – сказал он. По его словам, у граждан есть право выбора. "Люди выберут лучшего, и он будет нашим президентом в ближайшие 5 лет", – сказал Сквернялис.
"Мент – это слово я слышал из уст людей, занимающих самые высокие посты. А я горжусь, что был полицейским, ментом я никогда не был", – сказал Сквернялис и заметил, что он полицейский в зале - не один. Он сказал, что всегда старался помочь людям, поэтому гордится своей профессией.
"Я считаю поражением невыход во второй тур. Если не выйду во второй тур, то 12 июля не верну полномочия, а уйду в отставку", – сказал DELFI Сквернялис.
На вопрос, с кем из кандидатов он хотел бы выйти во второй тур, он сказал, что с Арвидасом Юозайтисом. На замечание, что такой сценарий сам Юозайтис называл чудом, премьер ответил, что бывают и чудеса.
"Я говорю с учетом предвыборного марафона, из опыта общения. Это человек, который возродился после Саюдиса. Это человек, который не продаст Литву", – сказал премьер-министр.
Он сказал, что не верит части политической элиты, которая обманывала Литву.
"Невыход во второй тур означает, что у меня нет доверия людей, что я не могу возглавлять правительство", – сказал DELFI премьер-министр.
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