Президентские выборы будут точкой перелома, после них возникнет целый ряд "если", сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. По его словам, если пост президента достанется не ему, а любому другому кандидату, то парламент и правительство ждет нелегкая работа. Он отмечает, что тогда надо будет укреплять правящее большинство.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Если случится иначе (на выборах победит не Сквернялис - ELTA) - тогда появится очень много "если", поскольку после выборов президента, неважно, кто им станет, в июле парламент ждет нелегкая работа. Надо будет, видимо, говорить об укреплении и умножении большинства, надо будет говорить о процедуре возвращения полномочий правительству или отставке - это две разные вещи. Наконец, все будет зависеть и от того, как будет работать новый президент, какими будут его отношения с парламентским большинством, вообще, каким будет это большинство", - сказал Žinių radijаs Сквернялис.

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Он утверждает, что президентские выборы и завершение срока полномочий нынешнего президента означают новый этап в государстве.

"Президентские выборы определят существенные моменты. Я считаю, это будет точка перелома. Это завершение 10-летнего срока полномочий одного президента, а значит, неизбежен новый этап, по крайней мере хотелось бы, что бы это было так", - сказал Сквернялис.

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