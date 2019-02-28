"Если случится иначе (на выборах победит не Сквернялис - ELTA) - тогда появится очень много "если", поскольку после выборов президента, неважно, кто им станет, в июле парламент ждет нелегкая работа. Надо будет, видимо, говорить об укреплении и умножении большинства, надо будет говорить о процедуре возвращения полномочий правительству или отставке - это две разные вещи. Наконец, все будет зависеть и от того, как будет работать новый президент, какими будут его отношения с парламентским большинством, вообще, каким будет это большинство", - сказал Žinių radijаs Сквернялис.

Он утверждает, что президентские выборы и завершение срока полномочий нынешнего президента означают новый этап в государстве.

"Президентские выборы определят существенные моменты. Я считаю, это будет точка перелома. Это завершение 10-летнего срока полномочий одного президента, а значит, неизбежен новый этап, по крайней мере хотелось бы, что бы это было так", - сказал Сквернялис.