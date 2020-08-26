Премьер сказал это после того, как Латвия во вторник объявила, что в случае запуска БелАЭС она прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью.

"Мы, как вам уже, наверное, известно, приближаемся к политической декларации, которая забуксовала. Видимо, из-за последних событий, наверное, договориться будет еще легче. И уже подготовлено техническое решение между регуляторами наших Балтийских государств, и, на мой взгляд, мы могли бы сделать это в ближайшее время - (подписать - ред.) политическую декларацию, и регуляторы могли бы подписать общую методику", - сказал С. Сквернялис журналистам в среду после заседания правительства.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в среду сказал BNS, что сейчас в планах - окончательное согласование текста политической декларации, закрепляющей общую позицию стран Балтии об отказе от закупок электроэнергии с БелАЭС, и вместе с тем - утверждение трехсторонней методики торговли с третьими странами.

По словам министра, еще есть время найти окончательные решения - как политические, так и технические.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во вторник заявил, что в случае запуска БелАЭС Латвия прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью. Он сказал,что в этом случае Латвия, возможно, будет торговать электроэнергией с третьими странами, используя латвийско-российское межсоединение.