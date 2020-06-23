"Я считаю, что политическая традиция и культура требуют этого, он должен уйти в отставку", – сказал премьер во вторник журналистам.
"Либо есть другой вариант – оппозиция может сформировать правительство, поскольку мы фактически и юридически являемся правительством меньшинства", – добавил он.
С. Сквернялис сказал, что уважает выбор В. Пранцкетиса.
"У каждого человека есть право решать. Многолетний член партии "аграриев" открыл, что является человеком либеральных взглядом, и очевидно, руководствуясь этими взглядами, выбрал политическую силу де-юре. Де-факто уже с прошлой осени мы видим, что в руководстве Сейма у оппозиции есть большинство", – сказал глава правительства.
"Странно, что у оппозиции руководство в Сейме – практически правление и председатель Сейма", – добавил он.
По словам С. Сквернялиса, последние голосования по некоторым важным законам, которые выдвигало правительство, показали, что В. Пранцкетис чувствует себя в оппозиции правящим – он голосовал точно так, как голосовала оппозиция.
Лидер "аграриев" Рамунас Карбаускас, в свою очередь, во вторник сказал, что выбор В. Пранцкетиса свидетельствует о том, что у него никогда не было "аграрных" взглядов.
"Вероятно, он делал вид", – сказал он.
При этом, Р. Карбаускис сказал, что не будет инициировать отставку спикера.
В. Пранцкетис был избран в Сейм в Раудондварисском округе Каунасского района в качестве кандидата Литовского союза "крестьян" и "зеленых". После конфликтов с главой партии Рамунасом Карбаускисом он покинул "аграриев", они безуспешно пытались сместить его с поста спикера.
Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября.
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