Литовский министр экономики Миндаугас Синкявичюс будет занимать свою должность еще две недели.
Администрация президента сообщила, что декрет главы государства Дали Грибаускайте об отставке министра вступит в силу 13 октября.
Социал-демократ М. Синкявичюс вручил заявление об отставке, когда совет Литовской социал-демократической партии решил покинуть правящую коалицию с Литовским союзом крестьян и зеленых.
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