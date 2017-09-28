Администрация президента сообщила, что декрет главы государства Дали Грибаускайте об отставке министра вступит в силу 13 октября.

Социал-демократ М. Синкявичюс вручил заявление об отставке, когда совет Литовской социал-демократической партии решил покинуть правящую коалицию с Литовским союзом крестьян и зеленых.