Синкявичюс встретился в Брюсселе с новой главой Еврокомиссии

Министр и его команда пока не комментируют встречу. Пресс-атташе В. Синкявичюса Эгидиюс Юргелёнис сказал BNS, что комментарии будут после встречи министра с президентом Гитанасом Науседой в среду.
Литва пока официально не определилась, кого предложить в ЕК, однако правящие "аграрии" несколько недель назад заявили, что поддерживают кандидатуру В. Синкявичюса.
Лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис во вторник сказал, что если политики привезет весть о том, что его кандидатура подходит, Литва не станет искать женскую кандидатуру.
Кандидата в ЕК в Литве предлагает правительство после согласования ее с президентом и Cеймом.
Новая ЕК формируется после состоявшихся в мае выборов Европарламента.
В завершающей срок полномочий ЕК работает комиссар Витянис Повилас Андрюкайтис, который отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания.
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