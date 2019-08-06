Синкявичюс встретился в Брюсселе с новой главой Еврокомиссии

Министр и его команда пока не комментируют встречу. Пресс-атташе В. Синкявичюса Эгидиюс Юргелёнис сказал BNS, что комментарии будут после встречи министра с президентом Гитанасом Науседой в среду.

Литва пока официально не определилась, кого предложить в ЕК, однако правящие "аграрии" несколько недель назад заявили, что поддерживают кандидатуру В. Синкявичюса.

Лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис во вторник сказал, что если политики привезет весть о том, что его кандидатура подходит, Литва не станет искать женскую кандидатуру.

Кандидата в ЕК в Литве предлагает правительство после согласования ее с президентом и Cеймом.

Новая ЕК формируется после состоявшихся в мае выборов Европарламента.

В завершающей срок полномочий ЕК работает комиссар Витянис Повилас Андрюкайтис, который отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания.