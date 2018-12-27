Наилучший кандидат в президенты Литвы - премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, об этом сказал министр экономики Виргиниюс Синкявичюс.
Virginijus Sinkevičius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По словам министра, премьер, который пока не объявил о своем решении, должен участвовать в президентских выборах.

"Это мое личное мнение - премьер-министр должен участвовать в президентских выборах", - сказал в интервью Žinių radijаs Синкявичюс.

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у "крестьян" кандидат в президенты лучше Сквернялиса, Синкявичюс ответил, что, по его мнению, нынешний премьер-министр вообще был бы лучшим кандидатом в президенты для Литвы.

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В последнее время Сквернялис несколько раз упоминал о том, что ситуация в стране заставляет его задуматься об участии в президентских выборах. Он заметил, что увеличение поляризации в обществе и страх перед тем, что избранный в 2019 году президент, оппонирующий правящим, может свести на нет всю работу, проделанную правительством, заставляют его всерьез задуматься об участии в президентских выборах.

В интервью журналистам телевидения Lietuvos rytаs он также упомянул, что непартийному кандидату было бы сложно участвовать в выборах, поэтому он дал понять, что принял решение стать кандидатом от "крестьян".

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