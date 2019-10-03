На слушаниях в Европарламенте В. Синкявичюс сказал, что для него было бы "большой честью стать первым назначенным еврокомиссаром, рожденным после падения Берлинской стены".
"Это демонстрирует доверие моему поколению – поколению, в ДНК которого заложена европейская идея. Для меня Европа означает свободу, смелость и возможности", – заявил в Брюсселе В. Синкявичюс.
"Одновременно это означает и принятие ответственности. Новейшая война климатических протестов свидетельствует о том, что поколение Y и поколение Z готовы взять на себя ответственность", – sсказал В. Синкявичюс, начавший свою презентацию на английском языке.
В последние месяцы по всему миру прокатились демонстрации молодежи, которая призывает политиков и бизнес предпринимать более решительные меры для предотвращения климатических изменений.
Их вдохновила шестнадцатилетняя шведка Грета Тунберг.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает назначить 28-летнего литовского министра экономики В. Синкявичюса еврокомиссаром по вопросам окружающей среды, однако для этого необходимо одобрение европарламентариев.
В четверг после обеда в Брюсселе начались слушания, которые продлятся около трех часов, во время них евродепутаты будут задавать вопросы, связанные с предлагаемой В. Синкявичюсу сферой - окружающей средой и водными ресурсами.
Слушания проводит Комитет по окружающей среды, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов, а также Комитет по рыбоводству.
После завершения слушаний, состоится оценочное заседание.
Европарламент проголосует по кандидатов в комиссары 23 октября в Страсбурге.
В случае утверждения, 28-летний В. Синкявичюс станет самым молодым еврокомиссаром в истории ЕС.
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