Синкявичюс обещает инициировать план очистки Балтийского моря

По его словам, Еврокомиссия может предложить различные меры, источники финансирования, однако сами страны обязаны отказаться от деятельности, которая загрязняет внутренние воды.

"Будет зависеть от вовлеченности стран, но Комиссия должна предложить технические меры, возможны различные источники финансирования, если говорить о новой перспективе, а также из Рыбоводческого фонда. Я думаю, что пришло время обсудить это со странами-членами и сформировать целевой план сокращения загрязнения Балтийского моря", – сказал журналистам В. Синкявичюс в Брюсселе.

"Факт того, что при ведении деятельности тем способом, каким она ведется, если говорить об использовании химикатов, нитратов, можно было бы внести своей вклад путем изменения этой деятельности, и сокращения загрязнения, прежде всего, внутренних вод и рек", – добавил он.

По словам комиссара, встреча с министрами окружающей среды и сельского хозяйства из стран, окружающих Балтийское море, состоится осенью, до этого состоятся неформальные беседы.

В. Синкявичюс утверждает, что в марте планирует встретиться с министром окружающей среды Литвы Кястутисом Мажейкой. По его словам, с ним будет обсуждаться, какую помощь комиссия могла бы предложить Литве в решении проблем загрязнения.

"Комиссия не собирается никого наказывать, поскольку это прерогатива стран, однако я сам планирую посетить Клайпеду, встретится с министром окружающей среды и поговорить очень конкретно о том, какую техническую помощь Еврокомиссия могла бы предложить Литве", – сказал В. Синкявичюс, представляющий Литву в ЕК.