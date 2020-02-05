Синкявичюс обещает инициировать план очистки Балтийского моря

По его словам, Еврокомиссия может предложить различные меры, источники финансирования, однако сами страны обязаны отказаться от деятельности, которая загрязняет внутренние воды.
"Будет зависеть от вовлеченности стран, но Комиссия должна предложить технические меры, возможны различные источники финансирования, если говорить о новой перспективе, а также из Рыбоводческого фонда. Я думаю, что пришло время обсудить это со странами-членами и сформировать целевой план сокращения загрязнения Балтийского моря", – сказал журналистам В. Синкявичюс в Брюсселе.
"Факт того, что при ведении деятельности тем способом, каким она ведется, если говорить об использовании химикатов, нитратов, можно было бы внести своей вклад путем изменения этой деятельности, и сокращения загрязнения, прежде всего, внутренних вод и рек", – добавил он.
По словам комиссара, встреча с министрами окружающей среды и сельского хозяйства из стран, окружающих Балтийское море, состоится осенью, до этого состоятся неформальные беседы.
В. Синкявичюс утверждает, что в марте планирует встретиться с министром окружающей среды Литвы Кястутисом Мажейкой. По его словам, с ним будет обсуждаться, какую помощь комиссия могла бы предложить Литве в решении проблем загрязнения.
"Комиссия не собирается никого наказывать, поскольку это прерогатива стран, однако я сам планирую посетить Клайпеду, встретится с министром окружающей среды и поговорить очень конкретно о том, какую техническую помощь Еврокомиссия могла бы предложить Литве", – сказал В. Синкявичюс, представляющий Литву в ЕК.
TOP новостей
Инициатива: в Литве хотят упростить процедуру эвакуации оставленного в неположенном месте авто (16)
Чтобы обеспечить безопасное движение, парламент Литвы...
Главком ВС Литвы: батальону НАТО достало бы решимости действовать (43)
Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы ,...
"Достигнута полная ремиссия": премьер-министр Литвы сообщил, что болезнь отступила (7)
На пресс-конференции, которая состоялась после...
Как за последние 5 лет в Литве изменились зарплаты: "золотой век" наступил не для всех (7)
После проведения исследования выясняется, что в...
Сквернялис о работе жены: моя фамилия для нее - минус (4)
После того как премьер-министр Литвы Саулюс...