Он также говорит, что 6,3 млрд евро, которых Литва может ожидать от нового инструмента - это возможность для страны инвестировать в устойчивые решения будущего.

"И руководители Европы, и комиссия задались двумя основными направлениями - цифровизация и "зеленый" курс. Так что в данном случае было бы очень странно, если бы мы говорили, что "зеленый" курс - это наш приоритет, и при этом урезали бы деньги на природоохрану. Я убежден, что они точно не будут сокращены, а использование их через другие программы будет намного шире и более дружественным для окружающей среды", - сказал еврокомиссар в пятницу радио LRT.

"Я убежден, что так будет действовать и финансирование сельского хозяйства", - добавил он.

Если государства-члены одобрят, то ЕК для Фонда восстановления экономики Европы от своего имени позаимствует на рынках сотни миллиардов евро, гарантируя многолетний бюджет Евросоюза (ЕС). По словам В. Синкявичюса, с целью возвращения заимствованных средств ЕК рассматривает возможность введения новых налогов.

"(...) Комиссия говорит о введении пяти новых налогов - на цифровизацию, крупные корпорации, налог на выбросы, но это налоги для всего ЕС, которые не будут нацелены на индивидуального налогоплательщика, а на крупные предприятия. Но все эти темы подлежат обсуждению, их предстоит обсудить главам государств", - сказал еврокомиссар.

Литва может рассчитывать на 6,3 млрд евро из ного фонда, из которых 3,9 млрд евро - дотации и 2,5 млрд евро - кредиты. Еврокомиссар также подчеркивает, что Литве "нужны не столько деньги, сколько возможность".

Предлагаемый ЕК инструмент будет включать в себя бюджет ЕС и Фонд восстановления экономики Европы. Основное внимание предлагается уделить восстановлению экономики, "зеленому" курсу Европы, а также переходу к цифровым технологиям. Предлагаемое финансовое выражение этих средств в 2021 - 2027 годах будет достигать 1,85 трлн евро.