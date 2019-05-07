Как BNS подтвердило Министерство энергетики Литвы, первое слушание состоялось в начале мая, рассмотрение дела продолжается во вторник и среду.

Апелляционный суд Швеции должен принять решение к середине года.

Если обошедшееся Литве в 9 млн евро арбитражное решение будет полностью или частично аннулировано и признано недействительным, это откроет для Литвы возможности для дальнейшей защиты интересов потребителей и попыток компенсировать причинённый им приобретением чрезвычайно дорогого газа у Газпрома ущерб, который оценивается в 1,5 млрд евро.

Активная подготовка к судебному разбирательству и подача процессуальных документов в суд длилась более двух лет.

Некоторые юристы ранее скептически относились к возможностям Литвы отменить арбитражное решение. По их мнению, такая возможность носит более теоретический характер, к ней прибегают, использовав все возможные правовые методы. Юристы утверждали, что Литва надеется таким способом положить конец спору с Газпромом мирным договором.

В июне 2016 года Стокгольмский арбитражный суд, который занимался расследованием четыре года длившегося спора между правительством Литвы и Газпромом, заявил, что не видит в этом деле вины российского холдинга, но признал, что Газпром, поставляя газ в Литву и обладая акциями Lietuvos dujos, столкнулся с конфликтом интересов.

По решению арбитража Литва не вернула запрошенную переплату. По данным Министерства энергетики, арбитражный суд не осмелился назвать сумму причинённого Литве ущерба из-за сложного процесса доказательств и обилия данных, для исчисления которых эксперты использовали сложные экономические модели, оценивающие справедливый уровень цен на газ в Литве и динамику цен на альтернативные энергоресурсы.

Литва подала прошение об отмене арбитражного решения в Апелляционный суд Швеции в сентябре 2016 года.