Штаб Науседы о расходах на кампанию Шимоните: на что они тратят столько денег?

"Нас удивляет не то, что они представили эту информацию еще до конца предвыборной кампании. Это не значит, что они показывают все расходы, удивляет то, сколько они тратят. Наш штаб удивлен, поскольку мы платим за услуги намного меньше и опираемся на труд волонтеров", - сказал Забараускас.

На вопрос, сколько денег уйдет на избирательную кампанию Гитанаса Науседы, он ответил, что все данные о расходах Главизбиркому надо представить до 26 августа, поэтому о точных суммах говорить пока рано. Он заверил, что это будет "намного меньше, чем 0,5 млн.", но больше 200 000 евро.

"С финансированием все просто, по закону, мы должны представить отчеты после аудита до 26 августа. Конечно, мы не будем ждать так долго и представим раньше (...) Потратим на самом деле намного меньше", - ответил он на вопрос, будет ли эта сумма больше 500 000 евро.

"Все финансовые источники, которые у нас есть, должны быть представлены ГИК, других источников финансирования у нас нет и быть не может (...) Я сейчас не хочу говорить о конкретных цифрах, поскольку они не будут точными, но мы планируем, что это будет больше 200 000 евро", - сказал он.

На сайте ГИК указано, что физические лица перевели Науседе 176 000 евро. Сам он выделил максимально допустимую сумму - 17 700 евро. Значит вся сумма составляет около 194 000 евро, на его кампанию, в отличие от кампании Шимоните, деньги из фонда какой-либо партии не выделялись.

Во время первого тура штаб Шимоните пользовался пожертвованными физическими лицами средствами - 202 000 евро. Во втором туре ее штаб согласился принять помощь партии консерваторов - 330 000 евро. Значит, на кампанию Шимоните уже ушло чуть больше 533 000 евро.

Консерватор Андрюс Кубилюс сказал, что кампания Науседы не отставала от кампаний Саулюса Сквернялиса и Ингриды Шимоните, а кое в чем и опередила их. Поэтому у него возникает вопрос, как и кто на самом деле финансирует его кампанию.

"Поэтому нет никаких причин делать вывод, что кампания Науседы будет менее интенсивной, чем была у Сквернялиса и у Шимоните. А это значит, что его кампания должна стоить примерно столько, сколько и кампания его конкурентов - около 0,5 млн. Такую кампания на уже потраченные 200 000 евро финансировать невозможно, а надеяться, что за две недели соберешь еще 300 000 евро - нереально. Тут и возникает вопрос - как финансируется и как будет финансироваться кампания Науседы? На эти вопросы надо ответить немедленно. Да, как это сделал штаб Шимоните, представив предварительный отчет о всех расходах", - писал в фейсбуке Науседа.

Напомним, что во втором туре президентских выборов 26 мая за пост президента будут бороться Шимоните (31,31%) и Науседа (30,94% голосов в первом туре).