Сам Ландсбергис такие обвинения называет выдумками и давлением на Конституционный суд (КС), который должен сказать свое слово по вопросу пенсионной реформы, однако он заметил, что более подробный комментарий должны дать предприниматели, а не он.

"Крестьяне" назвали подписанное Ландсбергисом обращение в КС "политической коррупцией, подчеркнув, что оно почти полностью совпадает с текстом, подготовленным юристами пенсионных фондов, а управляющая инвестиционными фондами компания BaltCap инвестирует в новое здание школы в Вильнюсе, которое будет арендовать семейный бизнес Ландсбергисов.

Председатель парламентского комитета права и правопорядка Агне Ширинскене обратилась в парламентскую комиссию по этике и процедурам с просьбой оценить, не нарушает ли Ландсбергис своей деятельностью, "имеющей признаки политической коррупции", Кодекс этики политика. В политической коррупции Ландсбергиса обвинил и лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис, а также председатель Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас.

"Когда видишь, как активно Ландсбергис защищал интересы пенсионных фондов в парламенте, не должно удивлять, что инвестиция BaltCap в 11 млн. евро достанется именно школе Королевы Морты, а не какой-либо другой, например, государственной школе", – сказала Ширинскене.

Она подчеркнула, что во время голосования за пенсионную реформу Ландсбергис не отстранился.

На минувшей неделе BaltCap сообщил, что фонд BaltCap Infrastructure Fund выделит 11 млн. евро на строительство новой школы и детского сада в Кальненай. Здание будет арендовать школа Королевы Морты и детский сад Vaikystės sodas, принадлежащие супруге политика Аустее Ландсбергене.



"Я о нем (фонде BaltCap – BNS) ничего не могу сказать, поскольку я никак с ним не связан", – сказал Ландсбергис.

Он считает, что "крестьяне" оказывают давление на КС.

"Принять объективное решение после давления со стороны "крестьян", лидера комитета по бюджету и финансам Якелюнаса, КС будет очень сложно. Я понимаю, что они пытаются вывернутся из этой ситуации, выдергивая очередные обвинения. Я не отношусь к этому серьезно, поскольку это неправда", – подчеркнул Ландсбергис.

Свыше 30 представителей парламентской оппозиции обратились в КС с просьбой оценить пенсионную реформу. КС рассматривает обращение в сентябре.

Ландсбергис обвинил Якелюнаса в давлении на КС, когда тот подтвердил, что встречался с председателем КД Дайнюсом Жалимасом и кроме прочих вопросов в беседе обсуждал вопрос пенсионной реформы. Якелюнас заверил, что не оказывал давления на Жалимаса. Жалимас подтвердил, что давления не было.