"В последнее время были такие сигналы из Департамента по делам права, что как только пытаются установить регулирование, которое бы предоставило лучшие условия для национальных меньшинств, сразу же поступают и сигналы о том, что это проблема с принципом равноправия", - сказала BNS А. Ширинскене.
Так она комментировала призыв находившегося в Вильнюсе главы МИД Польши Яцека Чапутовича к Литве принять закон, который бы отменил барьер минимального количества голосов для прохождения в Cейм партий национальных меньшинств.
В интервью BNS польский министр отметил, что это позволило бы Избирательной акции поляков Литвы - Союзу христианских семей не потокать русским избирателям, и не сотрудничать с партиями русскоязычных.
А. Ширинскене напомнила о намечающейся реформе финансирования партий, в ее первичном варианте предлагалось выделять партии нацменьшинств большую дотацию, с применением коэффициента 1,5.
"Тогда Департамент по делам права Сейма заявил, что выделение более значительного финансирования одной группе является проблематичным, (...) эксперты также заявили, что это может вызвать возможные противоречия Конституции", - сказала А. Ширинскене. Представители министерства юстиции и Главной избирательной комиссии отмечали, что предлагаемое правовое регулирование может расходиться с конституционным принципом равноправия.
"Все усилия по превращению нацменьшинств в более активные, по предоставлению им лучших возможностей приветствуются, но как оценят юристы Сейма, в этом у меня много сомнений", - сказала глава комитета.
Действующий сейчас закон о выборах в литовский парламент предусматривает, что партия должна набрать как минимум 5% голосов, а коалиция -7%, чтобы получить места в парламенте на выборах в многомандатных округах.
Сейчас 71 член сейма избирается в одномандатных округах, а 70- в многомандатных округах, по партийным спискам.
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