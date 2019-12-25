По ее словам, это один из политически чувствительных вопросов, по которым Сейм до сих пор не может прийти к соглашению и вряд ли придет к нему до конца срока полномочий.

"Реальность такова: соглашения нет, а повестку дня сессии формирует и планирует Сейм. Я с большим трудом представляю такую возможность, видя раздробленность и разнообразие мнений (...). Оно велико, консенсуса нет, с трудом представляю, что какие-то решения будут приняты", – сказала в понедельник BNS А. Ширинскене, отвечая на вопрос, сможет ли нынешний Сейм решить вопросы написания имен и фамилий.

Так представитель правящих "аграриев" прокомментировала призыв Брюсселя к Литве предоставить объяснения, какие меры намечается принять для того, чтобы написание имен и фамилий граждан других стран Евросоюза (ЕС) на языке оригинала стало возможным.

А. Ширинскене подчеркнула, что одни парламентарии предлагают записывать имена и фамилии на языке оригинала на второй странице паспорта, другие предлагают ограничиться разрешением трех букв x, q, w, между тем оппоненты критикуют, что так все равно будут нарушаться права части граждан, поскольку в именах и фамилиях получающих литовское гражданство жителей ЕС есть и другие символы.

По ее словам, ситуация в стране не так уж плоха, потому что "правовые пробелы" исправляют суды, формирующие благоприятную практику для лиц, обжалующих отказы ведомств записать их имена или фамилии на языке оригинала.

Гендиректор Департамента по вопросам юстиции и делам потребителей Еврокомиссии (ЕК) Тиина Астола призвала Литву информировать, как решается вопрос о написании имен и фамилий. Она также подчеркнула, что политика властей не является последовательной, а рассмотрение в Сейме соответствующего законопроекта откладывается. По словам представителя ЕС, у граждан должна быть возможность пользоваться своими правами, не обращаясь в суды.

Министерство юстиции сообщило, что намерено обратиться в Конституционный суд за разъяснениями о написании нелитовских имен и фамилий в личных документах, а также рассматривает возможность внесения изменений в регламентирующие этот вопрос правовые акты.

Дискуссия об оригинальном написании имен и фамилий в Литве идет уже не первое десятилетие.