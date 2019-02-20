Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, которого на пост президента выдвинули "крестьяне" в интернете набрал меньше всего подписей.
Во вторник Главизбирком выдал листы для сбора подписей 9-ти кандидатам, вместе с тем, появилась возможность подписаться за них в интернете. Вечером того же дня за Шимоните подписались 20 000 человек.
"Я очень ценю поддержку подписавшихся – они вдохновляют и заставляют нести ответственность. Благодарю Вас, вы прекрасны! Мне приятно ваше чувство единства и сплоченность, но я призываю на этом не останавливаться – важна каждая подпись", – сказала Шимоните.
На втором месте по количеству набранных подписей идет Гитанас Науседа - больше 9000.
Больше 3000 набрали еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, депутат Миндаугас Пуйдокас и европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, немного до 3000 не хватило депутату Наглису Путейкису.
Меньше 3000 подписей набрал европарламентарий Валентинас Мазуронис, Альфонсас Буте и Казимерас Юрайтис.
Сквернялис пока набрал меньше всего подписей – чуть больше 1000.
Политолог Айне Рамонайте сказала BNS, что Шимоните набрала такое количество подписей от своих сторонников, которые активно призывали ее принять участие в выборах.
Кроме того, избиратели консерваторов сосредоточены в городах, это молодые люди, которые активно пользуются интернетом.
"Вероятно, весь этот актив показал свою мощь и силу", – сказала политолог.
По ее словам, пассивность избирателей Сквернялиса в интернете может значить, что сам премьер никаких усилий не демонстрирует.
"Его избиратели меньше связаны с интернетом, меньше им пользуются. Однако никто не спешит поддерживать такого кандидата, как премьер, поскольку думают, что он и без того силен, а партия все равно соберет подписи", – заметила Рамонайте.
Всего в ГИК зарегистрировались 15 потенциальных кандидатов в президенты. Некоторым из них еще не выдали листы для сбора подписей, поскольку они зарегистрировались только в понедельник.
Среди кандидатов депутат Пятрас Гражулис, Витас Гудишкис, Вальдемар Томашевский, Томас Шимайтис.
Президентские выборы в Литве состоятся в мае.
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