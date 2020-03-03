Это подтвердил BNS во вторник председатель партии Габриэлюс Ландсбергис.
"Я рад, что Шимоните приняла приглашение - это решение важный посыл для общества. Её опыт, компетентность и демонстрируемые высочайшие стандарты прозрачности и этики являются большой ценностью для государства", - сказал глава партии.
По его словам, "в периоды кризисов, популизма и апатии нам нужны политики, которые своими компетентностью, внятными заявлениями и, главное, твёрдым ценностным стержнем помогли бы вернуть доверие к государству".
Выборы в парламент состоятся в октябре.
45-летняя экс-министр финансов Шимоните в прошлом году баллотировалась в президенты. Она вышла во второй тур, но уступила Гитанасу Науседе.
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