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Депутат парламента Литвы Ингрида Шимоните согласилась возглавить список партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) на парламентских выборах.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Karolina Pansevič

Это подтвердил BNS во вторник председатель партии Габриэлюс Ландсбергис.

"Я рад, что Шимоните приняла приглашение - это решение важный посыл для общества. Её опыт, компетентность и демонстрируемые высочайшие стандарты прозрачности и этики являются большой ценностью для государства", - сказал глава партии.

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По его словам, "в периоды кризисов, популизма и апатии нам нужны политики, которые своими компетентностью, внятными заявлениями и, главное, твёрдым ценностным стержнем помогли бы вернуть доверие к государству".

Выборы в парламент состоятся в октябре.

45-летняя экс-министр финансов Шимоните в прошлом году баллотировалась в президенты. Она вышла во второй тур, но уступила Гитанасу Науседе.

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