Это подтвердил BNS во вторник председатель партии Габриэлюс Ландсбергис.

"Я рад, что Шимоните приняла приглашение - это решение важный посыл для общества. Её опыт, компетентность и демонстрируемые высочайшие стандарты прозрачности и этики являются большой ценностью для государства", - сказал глава партии.

По его словам, "в периоды кризисов, популизма и апатии нам нужны политики, которые своими компетентностью, внятными заявлениями и, главное, твёрдым ценностным стержнем помогли бы вернуть доверие к государству".

Выборы в парламент состоятся в октябре.

45-летняя экс-министр финансов Шимоните в прошлом году баллотировалась в президенты. Она вышла во второй тур, но уступила Гитанасу Науседе.