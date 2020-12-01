Шимоните: проект программы правительства будет готов к концу недели

"(...) Его регистрация в Сейме будет зависеть от того, как мы согласуем сам процесс представления (проекта - ред.)", - сказала И. Шимоните на пресс-конференции во вторник.
По ее словам, поскольку декрет президента о кабинете министров и программа правительства должны вноситься одновременно, от согласованности этих процессов и будет зависеть, когда программа будет зарегистрирована в Сейме.
И. Шимоните во вторник встретилась с президентом Гитанасом Науседой, чтобы обсудить предложенных ею кандидатов в министры. Консультации по ним будут продолжены на этой неделе.
После утверждения Сеймом кандидатуры премьера и назначения президентом, премьер-министр в течение 15 дней после своего назначения должен представить Сейму составленную им и утвержденную президентом программу правительства.
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