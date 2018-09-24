"Я подтверждаю свои намерения участвовать в первичных партийных выборах", - сообщила И. Шимоните журналистам.

43-летняя Ингрида Шимоните в 2009 – 2012 годах была министром финансов, работала в правлении Банка Литвы (Центробанка), сейчас возглавляет парламентский Комитет по аудиту.

В парламенте она принадлежит фракции консерваторов, но не является членом этой партии.

На внутреннем отборе кандидатуру И. Шимоните выдвинули 37 отделений партии - больше, чем прочих кандидатов.

Несколько ранее, в понедельник экономист Гитанас Науседа заявил, что будет баллотироваться на выборах как независимый кандидат, и не будет участвовать в первичных выборах кандидатов консерваторов.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае следующего года.