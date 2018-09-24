В понедельник литовский депутат Ингрида Шимоните сообщила, что примет участие в первичных выборах кандидата в президенты от Союза отечества - Христианских демократов Литвы (СО - ХДЛ, консерваторов).
© DELFI / Domantas Pipas

"Я подтверждаю свои намерения участвовать в первичных партийных выборах", - сообщила И. Шимоните журналистам.

43-летняя Ингрида Шимоните в 2009 – 2012 годах была министром финансов, работала в правлении Банка Литвы (Центробанка), сейчас возглавляет парламентский Комитет по аудиту.

В парламенте она принадлежит фракции консерваторов, но не является членом этой партии.

На внутреннем отборе кандидатуру И. Шимоните выдвинули 37 отделений партии - больше, чем прочих кандидатов.

Статьи по теме:
Политолог: участие Шимоните в президентских выборах станет дилеммой для Науседы  (7)
Карбаускис: кандидат "крестьян" в президенты будет представлять "низы"  (8)

Несколько ранее, в понедельник экономист Гитанас Науседа заявил, что будет баллотироваться на выборах как независимый кандидат, и не будет участвовать в первичных выборах кандидатов консерваторов.

Президентские выборы в Литве состоятся в мае следующего года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Павилёнис не будет участвовать в первичных выборах кандидата в президенты от консерваторов (2)

Парламентарий, бывший дипломат Жигимантас Павилёнис...

Науседа принял решение: станет кандидатом в президенты Литвы (98)

Бывший советник банка SEB , экономист Гитанас Науседа 17...

Кандидаты в президенты от консерваторов: Ушацкас на 4-м месте (12)

В минувшие выходные завершилось голосование отделений...

Евродепутат-кандидат Мазуронис идет на выборы с национальной идеей (8)

Европарламентарий Валентинас Мазуронис ,...

Политика

На рост цен в Литве реагирует и президент Грибаускайте (7)

Законы надо оценивать сквозь призму конкуренции,...

Науседа не будет участвовать в выборах кандидата в президенты от консерваторов (1)

В понедельник финансовый аналитик Гитанас Науседа...

Шимоните примет участие в президентских выборах в Литве (5)

В понедельник литовский депутат Ингрида Шимоните...

Ландсбергис: Литва приобрела друга во время визита папы (19)

Литве пока трудно осознать, что значит визит папы...

Понтифик: пережившая нацистские и советские репрессии Литва может стать маяком надежды (215)

Папа Франциск сказал, что пережившая трагическую...

TOP новостей

Шимоните примет участие в президентских выборах в Литве (5)

В понедельник литовский депутат Ингрида Шимоните...

На рост цен в Литве реагирует и президент Грибаускайте (7)

Законы надо оценивать сквозь призму конкуренции,...

Немецкий историк: забывают, что дома евреев заняли местные жители (1)

Как в Литве, так и в других странах в годы Холокоста...

Взгляд на Литву из-за границы: работники эмигрируют, остаются пенсионеры (41)

Чтобы не столкнуться с экономическим спадом, восточным...

Науседа не будет участвовать в выборах кандидата в президенты от консерваторов (1)

В понедельник финансовый аналитик Гитанас Науседа...