"Я подтверждаю свои намерения участвовать в первичных партийных выборах", - сообщила И. Шимоните журналистам.
43-летняя Ингрида Шимоните в 2009 – 2012 годах была министром финансов, работала в правлении Банка Литвы (Центробанка), сейчас возглавляет парламентский Комитет по аудиту.
В парламенте она принадлежит фракции консерваторов, но не является членом этой партии.
На внутреннем отборе кандидатуру И. Шимоните выдвинули 37 отделений партии - больше, чем прочих кандидатов.
Несколько ранее, в понедельник экономист Гитанас Науседа заявил, что будет баллотироваться на выборах как независимый кандидат, и не будет участвовать в первичных выборах кандидатов консерваторов.
Президентские выборы в Литве состоятся в мае следующего года.
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