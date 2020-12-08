Шимоните представит Сейму программу нового правительства

"Мы выделили основные приоритеты прогресса нашей страны, которые помогут достичь коренного перелома, укрепят нашу страну и ее людей, сделают нас устойчивее к всевозможным угрозам, неважно, кризис ли это в сфере здравоохранения, изменения климата или иные неопределенные влияния", - говорится в преамбуле документа.

В документе указано, что приоритетом правительства в краткосрочной перспективе, несомненно, будет эффективное управление ситуацией с COVID-19, однако для этого выработан отдельный тактических план действий, поэтому в программе борьба с инфекцией не оговаривается.

Программу правительство начинает с сектора образования, здесь подчеркивается возможность одинакового старта для всех.

Новое правительство обещает обеспечить педагогам, научным работникам рост заработной платы. Для учителей в 2024 году она должна составить 130% средней зарплаты, для академических работников - не менее 150%.

Планируется улучить ситуацию одиноких пенсионеров: ввести вместо пенсии вдовы/вдовца пенсии одиноких лиц пенсионного возраста. Их размер должен составлять не менее 11% средней пенсии по старости (при наличии необходимого стажа) в месяц.

Правительство намерено снизить уровень риска бедности к 2024 году до 17%, сейчас он составляет 20,6%.

За четыре года планируется отменить все налоговые льготы для использования ископаемого топлива и полностью отказаться от применения угля и нефтепродуктов в тепловом секторе.

Намечается также поощрить волну реновации - ежегодно реновировать 1000 многоквартирных домов.

Во внешней политике подчеркивается помощь и поддержка всем, кто борется за свободу - в любой стране мира.

В программе содержится обещание деполитизировать дипломатическую службу, отменив возможность министра присваивать дипломатический ранг лицам, попавшим в МИД не в конкурсном порядке.

После утверждения в Сейме программы правительства ее рассмотрят парламентские фракции и комитеты. Они должны представить свои выводы в течение десяти дней.

Новое правительство получает полномочия после того, как Сейм большинством голосов участвующих в заседании парламентариев утверждает его программу и новые министры дают присягу.

Если Сейм два раза подряд не утверждает программу правительства, оно должно уйти в отставку.