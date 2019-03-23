BNS представляет важнейшие цитаты с дискуссии, которая проходила в Центре восточно-европейских исследований:

1. Преемственность политики.

"Внешняя политика и политика безопасности основываются на достаточно широком консенсусе политических сил. Большой разницы по существенным принципиальным положениям нет. С этой точки зрения, мне у меня не получится говорить о каких-то особых изменениях в сфере внешней политики Литвы".

2. Интеграция с Западом.

"В наших интересах – всесторонняя и глубокая интеграция с Западом, и возможность являться частью трансатлантического пространства. Наш мост безопасности держится на двух опорах – НАТО и ЕС. Конечно, нужно видеть, что и для одной и для второй опоры характерны определенная суета или серьезные вопросы, в решении которых нам придется участвовать. Это не будет так просто и ясно, как было до последнего финансового кризиса".

3. Безопасное пространство в Литве.

"Первая опора – дальнейшее укрепление обороны страны, хорошая основа этому - национальное соглашение партий. Вторая - иммунитет к влиянию через энергетику, через инфраструктуру, через информационно-культурные каналы, непрозрачные схемы бизнеса. Третья – вызовы, встающие перед безопасностью, когда основная часть доходов зарабатывается за счет низкой или средней добавочной стоимости, создается заколдованный круг, когда мы обречены принимать решения, которые бы позволили поддерживать дешевую рабочую силу или дешевые энергоресурсы".

4. В политике ЕС – не только просители.

"Литва должна переключиться из режима, когда мы хотим получать – хотим получать внимание к своим вопросам, хотим получать больше денег структурных фондом, хотим снимать вишенки с торта. Но если мы круг единомышленников, значит, мы должны понять, что не только у нас есть вопросы, но и у других членов сообщества, и эти вопросы мы должны обсуждаться с открытыми глазами. Очень важным объектом дискуссий будет так называемый социальный костыль. Я не говорю, что мне импонирует идея Эммануэля Макрона везде унифицировать минимальную зарплату, однако очевидно, что Литва долгое время все же слишком сильно использовала получаемую помощь ЕС, не начиная решать свои внутренние основополагающие проблемы в отношении госуслуг, образования и здравоохранения".

5. Мир, основанный на правилах.

"Малому государству всегда легче защищать свои интересы тогда, когда правила ясны, и когда есть возможности действовать в определенных коалициях, усиливая таким образом свой голос. Наши коалиции всегда до сих пор были ценностными – я имею в виду НАТО, ЕС, ОБСЕ. Наши возможности попытаться в двухсторонних отношениях выиграть на переговорах с крупными игроками могут не принести хорошего результата, а через международные альянсы мы можем усилить свой голос. Надеюсь, что наши коалиции и далее будут ценностными и будут поддерживать уважение к правам человека, верховенству закона".

6. Неоспоримая роль США.

"Роль и важность США в нашей жизни велика и неоспорима, но особенно важно лидирующая роль США в НАТО. Наши усилия должны быть приложены к тому, чтобы помочь США обратить внимание других партнеров НАТО на то, как важна для нас всех солидарность и одинаковый подход к возникающим угрозам".

7. Угроза Китая.

"Если говорить о сотрудничестве, бизнес-проектах, то мы должны ясно видеть и угрозы, и нежелательные явления, которые с этим приходят – нарушения интеллектуальной собственности, участие в разведывательной деятельности, вопросы прав человека. Паритет в отношениях лучше решать на уровне ЕС, чем за счет каких-то личных попыток снять какие-то сливки".

8. Польша и Балтийские страны.

"Польша и Балтийские страны нам необычайно важны. В случае с Польшей следует порадоваться потеплению и активизации отношений, поскольку на большинство угроз мы смотрим схоже, особенно, если говорить о действиях России по перечерчиванию мировых границ. Если говорить о Балтийских странах, то до сих пор мы можем видеть, что имеется много усилий разделить нашу тройку, и обычно в этих усилиях участвует известная нам страна. Недостаточно внимания к нашему искреннему братскому общению с латышами и эстонцами, когда нас пытаются противопоставить ради интересов третьей стороны".

9. С Россией не о чем говорить.

"Есть вещи, которые решаются на земле на техническом уровне, как демаркация границы. Можем ли мы как государства, как определенные надстройки о чем-то общаться. Точнее сказать, нет. Ведь с ценностной точки зрения мы никак не можем сделать вид, что не видим усилий изменить мировой порядок, изменить мировые границы, экспортировать на Запад коррупцию, отмывание денег. Литву часть называли государством одного вопроса, ведь она всегда говорила о России. Позднее мы увидели, к сожалению, слишком высокой ценой, что это не было без повода".

10. Представительство на саммитах ЕС.

"Вопросы в Совете руководителей Европы бывают разного содержания. Иногда, очевидно, в этих дискуссиях стоит участвовать президенту, а иногда - премьеру. Но я считаю, что эта структура, которая сейчас ложилась, действует неплохо, и я бы не предлагала ее менять".