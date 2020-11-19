Шимоните: предлагаю открыто признать, что рост задолженности стал проблемой

"Я все же предлагаю открыто признать, что рост задолженности уже стал проблемой, и его возвращение на нормальный уровень будет непростой задачей, а если ничего не делать, то в скором времени мы перешагнем и 60% ВВП", – сказала 19 ноября Шимоните.

"Поэтому сейчас самое время для принятия решений, чтобы потом не пришлось пугать плохишами, затягивающими ремни: для решений, которые укрепляют экономический потенциал, увеличивают добавленную стоимость и дают нам возможность не просто производить по чьим-то схемам, а продавать идеи и результат интеллектуальной работы. Только в конце такого пути нас не ждет капкан средних доходов, – сказала кандидат.

Что касается бюджетов на следующий год, Шимоните заметила, что ее "личный критерий успеха оценки этих бюджетов - абсолютно ясная и верная картина".

"Сегодня мой личный критерий успеха оценки этих бюджетов - абсолютно ясная и верная картина, а ее на этот раз не хватает. Безо всяких условных доходов и большого оптимизма, но и без налогов, введенных в последнюю минуту. Без миллиардов, распределяемых без мандата представителей народа", – сказала Шимоните.