"Если моя кандидатура будет утверждена, то я предложу госпожу Д. Минятайте на должность министра сельского хозяйства, она много лет работала канцлером министерства, потом, похоже, ее оттеснили в сторону, потому что не всем была угодна", - сказала И. Шимоните журналистам во вторник в Сейме.
И. Шимоните сказала, что Д. Минятайте хорошо знает работу министерства, все вызовы, очень важную тему климатических изменений, "потому что нам предстоит найти разумные решения, как не уничтожить товарное сельское хозяйство и соответствовать целям в сферах климатических изменений и "зеленой" экономики".
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