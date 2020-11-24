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Кандидат в премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните предложит на должность министра сельского хозяйства бывшую канцлера Министерства сельского хозяйства Далю Минятайте.
Dalia Miniataitė
Dalia Miniataitė
© DELFI / Rafael Achmedov

"Если моя кандидатура будет утверждена, то я предложу госпожу Д. Минятайте на должность министра сельского хозяйства, она много лет работала канцлером министерства, потом, похоже, ее оттеснили в сторону, потому что не всем была угодна", - сказала И. Шимоните журналистам во вторник в Сейме.

И. Шимоните сказала, что Д. Минятайте хорошо знает работу министерства, все вызовы, очень важную тему климатических изменений, "потому что нам предстоит найти разумные решения, как не уничтожить товарное сельское хозяйство и соответствовать целям в сферах климатических изменений и "зеленой" экономики".

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