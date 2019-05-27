Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, которая на выборах президента Литвы уступила Гитанасу Науседе, на пресс-конференции 27 мая поблагодарила как свою команду, так и избирателей и сказала, что не исключает возможности вступить в партию консерваторов.

"В первую очередь я хотела бы поблагодарить всех тех людей, которые помогли мне во время предвыборной кампании, и тем, кто голосовал за меня", – сказала она и заметила, что это только выборы закончились, а жизнь продолжается.

"Сегодня я перехожу на следующий этап жизни", – сказала она.

На вопрос журналистов, согласилась бы она возглавить список консерваторов на предстоящих выборах в парламент, Шимоните ответила, что не хочет это комментировать.

Статьи по теме:
Почему Шимоните не помогли ни фейсбук, ни известные люди: мнение экспертов  (34)
Политолог: Науседе помогли беспартийность, спокойный характер и поддержка Адамкуса  (20)

"Мне это не предлагали, поэтому комментировать не буду", – сказала она и заметила, что планирует обсудить возможность вступления в партию.

Шимоните рассказала и о будущих отношениях с правящими.

"Мне очень жаль Рамунаса Карбаускиса, у него в политике есть враги. У меня в политике врагов нет и не будет, поэтому если будет возможность конструктивного общения, то я со своей стороны могу предложить эту конструктивность. Мы видно, не будем друзьями, но критика в адрес кого-то ради критики - не в моих привычках. Я в политике стараюсь критиковать то, что, по моему мнению, делают неправильно, так буду поступать и в дальнейшем", – заметила Шимоните.

Статьи по теме:

Гитанас Науседа выступил с речью на площади Даукантаса: отныне все будет иначе (9)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа обратился...

Науседа: я могу представить себе Шимоните на посту премьер-министра (15)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что,...

Социолог: такая активность на руку Науседе (1)

На вопрос, кому из кандидатов в президенты Литвы...

Карбаускис не представляет беседу с Шимоните как с президентом страны

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...

Науседа говорит, что поменял бы риторику в отношении России (15)

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа говорит,...

Политика

Шимоните после поражения на выборах: мне жаль Рамунаса Карбаускиса (1)

Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните , которая...

Науседа: за досрочные выборы в Сейм Литвы весной и за женщин в правительстве (2)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит,...

Почему Шимоните не помогли ни фейсбук, ни известные люди: мнение экспертов (34)

Ингрида Шимоните в своей избирательной кампании...

Rima Baškienė, Ramūnas Karbauskis Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Vytautas Juozapaitis, Gabrielius Landsbergis Petras Auštrevičius Viktoras Uspaskichas Valdemaras Tomaševskis Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė

Выяснилось, кто представит Литву в Европарламенте

Сразу после полуночи Главзибирком Литвы представил...

Малдейкене о мандате в ЕП: это – абсолютная, ошеломительная победа (5)

Литовский депутат, экономист Аушра Малдейкене ,...

TOP новостей

Почему Шимоните не помогли ни фейсбук, ни известные люди: мнение экспертов (34)

Ингрида Шимоните в своей избирательной кампании...

Rima Baškienė, Ramūnas Karbauskis Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Vytautas Juozapaitis, Gabrielius Landsbergis Petras Auštrevičius Viktoras Uspaskichas Valdemaras Tomaševskis Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė

Выяснилось, кто представит Литву в Европарламенте

Сразу после полуночи Главзибирком Литвы представил...

Gitanas Nausėda su žmona Diana Gitanas Nausėda su žmona Diana

Ночь после выборов – глазами фотографов портала DELFI

26 мая в Литве президентом выбрали Гитанаса Науседу....

Семья нового президента Литвы: супруга - эксперт по протоколу, дочери проживают за границей (6)

Рядом с избранным президентом Литвы Гитанасом...

Суд принял иск в связи с Дворцом спорта, Имущественный банк работы не останавливает

Проживающий в Израиле литвак просил суд запретить Turto...