В среду в Вильнюсе прошла встреча Ингриды Шимоните с президентом Польши Анджеем Дудой.

На вопрос, говорила ли она с ним о независимости судов, свободе печати и запретах абортов, И. Шимоните ответила: "Мы говорили о многом: и об этих темах, которые актуальны для нас на двусторонней основе, и о тех темах, который наиболее актуальны в контексте Евросоюза".

На вопрос BNS, будет ли новая власть более критичной по отношению к решениям властей Польше, она заявила, что "меряться какими-то степенями или оценками не очень получается".

"Я, может, скажу больше на уровне принципов - мне кажется, что мы на самом деле ценим Польшу как стратегического партнера, для нас это очень важно по многим причинам - как из-за общей истории, так и из-за общих интересов, общего понимания угроз, которые существуют в стране. И для нас очень важно, чтобы отношения с Берлином, Брюсселем, Парижем и другими нашими друзьями оставались такими, чтобы влияние и возможность государства оказывать влияние не уменьшалась из-за каких-то споров или разногласий", - сказала И. Шимоните.

"Я бы относилась как к хорошему другу, которому иногда и замечание можно сделать. Также, как мы высказывали замечания Германии по поводу проекта Nord Stream 2, мы никогда не были от него в восторге, но из-за этого наше стратегической партнерство с Германией не пострадало", - заявила кандидат в премьеры.

На вопрос, достаточно ли прежний премьер Саулюс Сквернялис высказывал эти замечания, она сказала, что "не станет этого оценивать" и добавила, что это "дело убеждений человека, и личной позиции".

"Думаю, что тот факт, что отношения были хорошими и много стратегических решений двигалось вперед, то, я бы сказала, что это то наследие, которое стоит сохранить, саму динамику в решении общих вопросов", - добавила она.