Шимоните пока не рассматривает предложение Ландсбергиса вести партию на выборы

И. Шимоните сказала, что пока еще не обсуждала с Г. Ландсбергисом, поскольку "еще не было времени".

"Мне не предлагали, и я точно не буду комментировать этот вопрос сегодня. Я слышала эти разговоры в СМИ, но у нас с Гаюбриэлюсом Ландсбергисом не было случая это обсудить", – сказала И. Шимоните журналистам в понедельник.

"В нынешних обстоятельствах, когда большинство такое, какое есть в Сейме, будь то президент республики, кем бы он ни был, как бы он меня не оценивал, не очень то обладает прерогативой предлагать мне стать премьером Литвы. А обсуждать то, чтобы бы было бы, если бы был 2020 год, я думаю, сегодня преждевременно", – добавила она.

И. Шимоните также пообещала рассмотреть возможность стать партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ).

В ответ на вопрос о том, что помешало ей победить на выборах, она сказала, что в течение всей кампании она придерживалась установки о том, что не следует "обещать людям того, что не могу сделать", она также не пыталась отделить себя от СО-ЛХД. Политик также упомянула, возможно, слишком поздно начатую предвыборную кампанию, слишком мало внимание к избирателям между первым и вторым турами выборов.

По ее мнению, в первом туре избиратели, голосовавшие за других кандидатов, не прошедших во второй тур, во втором туре избрали именно Г. Науседу.

"Я сделала выводы, в следующий раз, возможно, буду бороться боле упорно, чем сейчас", – сказала она.

И. Шимоните также сказа, что будет голосовать за перенос парламентских выборов с осени на весну.

В ходе кампании она убедилась в том, что существенным ключом к победе мог бы быть более интенсивный прямой диалог с избирателями.

"Общаться с 3 млн людей и с 2 млн избирателей очень сложно, но, очевидно, все прочие средства, способы ведения кампании не настолько эффективны", – заверила она.

Политик сказала, что не ощущает досады в связи с агитацией против нее лидера правящих "аграриев" Рамунаса Карбаускиса.

"Мы точно не будем друзьями, но критиковать кого-то только по причине критики - это не мой способ быть в политике, я стараюсь критиковать содержание, решение и то, что, по моему мнению, делается ненадлежащим образом. Это я и буду делать далее", – рассуждала И. Шимоните.

На президентских выборах с 66% голосов победил Гитанас Науседа, во втором туре победив И. Шимоните, набравшую 33% голосов.