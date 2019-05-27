Шимоните пока не рассматривает предложение Ландсбергиса вести партию на выборы

Ингрида Шимоните, проигравшая на президентских выборах в Литве, говорит, что пока не рассматривает предложение лидера консерваторов Гарбиэлюса Ландсбергиса возглавить список этой партии на выборах в Сейм и в случае успеха стать премьером.
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Karolina Pansevič

И. Шимоните сказала, что пока еще не обсуждала с Г. Ландсбергисом, поскольку "еще не было времени".

"Мне не предлагали, и я точно не буду комментировать этот вопрос сегодня. Я слышала эти разговоры в СМИ, но у нас с Гаюбриэлюсом Ландсбергисом не было случая это обсудить", – сказала И. Шимоните журналистам в понедельник.

"В нынешних обстоятельствах, когда большинство такое, какое есть в Сейме, будь то президент республики, кем бы он ни был, как бы он меня не оценивал, не очень то обладает прерогативой предлагать мне стать премьером Литвы. А обсуждать то, чтобы бы было бы, если бы был 2020 год, я думаю, сегодня преждевременно", – добавила она.

Статьи по теме:
Шимоните после поражения на выборах: мне жаль Рамунаса Карбаускиса  (8)
Почему Шимоните не помогли ни фейсбук, ни известные люди: мнение экспертов  (46)

И. Шимоните также пообещала рассмотреть возможность стать партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ).

В ответ на вопрос о том, что помешало ей победить на выборах, она сказала, что в течение всей кампании она придерживалась установки о том, что не следует "обещать людям того, что не могу сделать", она также не пыталась отделить себя от СО-ЛХД. Политик также упомянула, возможно, слишком поздно начатую предвыборную кампанию, слишком мало внимание к избирателям между первым и вторым турами выборов.

По ее мнению, в первом туре избиратели, голосовавшие за других кандидатов, не прошедших во второй тур, во втором туре избрали именно Г. Науседу.

"Я сделала выводы, в следующий раз, возможно, буду бороться боле упорно, чем сейчас", – сказала она.

И. Шимоните также сказа, что будет голосовать за перенос парламентских выборов с осени на весну.

В ходе кампании она убедилась в том, что существенным ключом к победе мог бы быть более интенсивный прямой диалог с избирателями.

"Общаться с 3 млн людей и с 2 млн избирателей очень сложно, но, очевидно, все прочие средства, способы ведения кампании не настолько эффективны", – заверила она.

Политик сказала, что не ощущает досады в связи с агитацией против нее лидера правящих "аграриев" Рамунаса Карбаускиса.

"Мы точно не будем друзьями, но критиковать кого-то только по причине критики - это не мой способ быть в политике, я стараюсь критиковать содержание, решение и то, что, по моему мнению, делается ненадлежащим образом. Это я и буду делать далее", – рассуждала И. Шимоните.

На президентских выборах с 66% голосов победил Гитанас Науседа, во втором туре победив И. Шимоните, набравшую 33% голосов.

Статьи по теме:

Науседа сообщил, кого позовёт в свою команду

Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа в...

Науседа: я могу представить себе Шимоните на посту премьер-министра (15)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что,...

В Литве состоялись выборы президента: Науседа победил с большим отрывом (84)

26 мая в В Литве состоялись выборы президента и...

Политика

Шимоните пока не рассматривает предложение Ландсбергиса вести партию на выборы

Ингрида Шимоните , проигравшая на президентских...

Науседа сообщил, кого позовёт в свою команду

Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа в...

Эксклюзивное интервью: Науседа намерен влиять на работу партий и менять президентскую службу (3)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал,...

Семь цитат Науседы: хочу начать со стабильности (2)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в...

Рамунас Карбаускис не приехал на пресс-конференцию, посвященную результатам выборов (1)

Лидер правящих Рамунас Карбаускис не приехал на...

TOP новостей

Эксклюзивное интервью: Науседа намерен влиять на работу партий и менять президентскую службу (3)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал,...

Шимоните после поражения на выборах: мне жаль Рамунаса Карбаускиса (8)

Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните , которая...

Gitanas Nausėda su žmona Diana Gitanas Nausėda su žmona Diana

Ночь после выборов – глазами фотографов портала DELFI

26 мая в Литве президентом выбрали Гитанаса Науседу....

Rima Baškienė, Ramūnas Karbauskis Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Vytautas Juozapaitis, Gabrielius Landsbergis Petras Auštrevičius Viktoras Uspaskichas Valdemaras Tomaševskis Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė

Выяснилось, кто представит Литву в Европарламенте (1)

Сразу после полуночи Главзибирком Литвы представил...

Семь цитат Науседы: хочу начать со стабильности (2)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в...