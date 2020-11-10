"Конечно, могут быть не депутаты, не партийные люди. Ведь и я сама не являюсь партийным человеком, поэтому было бы странно, если бы я требовала от других быть партийными", – сказала в интервью LRT кандидат в премьер-министры.

Шимоните сказала, что попробует избежать ошибок правительства 2016 года, когда выяснилось, что не у всех министров есть полноценная поддержка в парламенте.

"Если вспомнить эксперимент 2016 года, там основная проблема была не в том, что люди были профессионалами и неплохо разбирались в своей сфере. Проблема была в том, что не всех кандидатов поддерживали в парламенте, поэтому начатые ими реформы парламент не поддерживал. Мне хотелось бы избежать такой ситуации. Депутат или нет, это не так уж и важно", – сказала кандидат в премьер-министры.

Напомним, что 9 ноября СО-ХДЛ, Движение либералов и Партия свободы подписали коалиционное соглашение. Кандидат в премьер-министры пока не называет конкретные фамилии возможных министров и спикера.