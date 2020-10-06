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Лидер избирательного списка партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) Ингрида Шимоните не исключает возможности формирования после выборов правительства меньшинства.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

Она говорит, что в таком правительстве можно было бы работать и с левой Литовской социал-демократической партией (ЛСДП).

"На мой взгляд, по многим вопросам мы могли бы договориться. Обязательно ли это должна быть коалиция? Возможно, в Литве, например, можно было бы попробовать более успешный вариант - правительство меньшинства. Думаю (...), когда мы будем видеть арифметику, мы сможем это обсудить", - сказала И. Шимоните журналистам во вторник, когда пришла досрочно проголосовать на Лукишкской площади в Вильнюсе.

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По словам представителя консерваторов, позиции ее партии по ценностным вопросам несовместимы только с партиями, которые поддерживают белорусский режим или проект Белорусской АЭС (БелАЭС).

Она не назвала конкретные партии, но подчеркнула, что Литовский союз "крестьян" и "зеленых" сам заявил, что не сможет работать с консерваторами.

Выборы в Сейм Литвы состоятся 11 октября, с понедельника по четверг проводится досрочное голосование.

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