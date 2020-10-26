"Что касается различных запретов и ограничений, то основной месседж будет такой, что не будет здесь никаких революций, не будет такого, что собирается новый сейм, новое большинство и какого-то ноября отзывает все решения, которые принял сейм прежнего созыва", – заявила политик на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, все ограничения, включая и торговлю алкоголем, следует оценивать по тому, оправдали ли они себя, обсудить это со специалистами в сфере здравоохранения, бизнеса, с другими заинтересованными группами.

"Тогда я не исключаю, что какая-то часть требований или установок может и измениться, но опять же, не будет так, что это произойдет за одну ночь, неделю или прямо сейчас. Прежде всего, нужно выяснить, что действует, а что нет. То, что не действует, должно быть изменено, и нужно просто обсудить, как это изменить", – сказала Шимоните.

На парламентских выборах победили находящиеся в оппозиции консерваторы. В ночь на понедельник они начали переговоры о право-центристской коалиции с Движением либералов и Партией свободы.

По предварительным данным, консерваторы получили 50 мандатов и вместе с партнерами у них будет большинство (74).

Председатели трех партий в понедельник ночью опубликовали совместную декларацию о том, что готовы формировать правительство во главе с Ингридой Шимоните.

В 2018 году в Литве был повышен возраст покупки алкоголя до 20 лет, был ужесточен контроль над рекламой алкоголя, повышены акцизы.