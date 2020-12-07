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Назначенный премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните надеется, что в понедельник президент Гитанас Науседа утвердит новое правительство и сегодня же будет объявлена его программа.
Шимоните надеется, что в понедельник президент утвердит новое правительство
© DELFI / Josvydas Elinskas

Встреча президента и Шимоните назначена на 14.30 ч.

"Я очень надеюсь, что после встречи уже можно будет говорить о том, что решение есть и, возможно, декрет есть, а программа будет зарегистрирована сегодня", – сказала в интервью LRT Шимоните.

Правительство Шимоните сможет работать после того, как его программу утвердит парламент. Это может произойти на этой или на следующей неделе, все зависит от того, сколько времени у парламента уйдет на ее обсуждение.

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