Шимоните надеется, что в понедельник президент утвердит новое правительство

Встреча президента и Шимоните назначена на 14.30 ч.
"Я очень надеюсь, что после встречи уже можно будет говорить о том, что решение есть и, возможно, декрет есть, а программа будет зарегистрирована сегодня", – сказала в интервью LRT Шимоните.
Правительство Шимоните сможет работать после того, как его программу утвердит парламент. Это может произойти на этой или на следующей неделе, все зависит от того, сколько времени у парламента уйдет на ее обсуждение.
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