На вопрос, почему она голосует так рано, Шимоните ответила: "Потому что еду в больницу навещать маму".
"Этого дня я ждала, не буду скрывать, уже есть и физическая усталость, но в политике я не новичок, знайте, я ко многому привыкла, понимаю, что это только конец одного этап. Потом будет следующий этап, и на следующем этапе тоже будут вызовы, может, не очень приятные моменты, может – и радостные. Такова жизнь", – сказала Шимоните.
Сегодня она планирует посадить цветы, а вечером вместе с членами своего штаба и волонтерами будет ждать результатов голосования.
"Это не рядовой день в моей жизни, я чувствую волнение, но я много повидала, и не думаю, что могут быть такие ситуации, с которыми я не могу справиться. Что будет, то будет", – сказала Шимоните.
По ее мнению, президент "должен уметь принимать решения тогда, когда надо, уметь говорить с людьми, которые придерживаются разных мнений, искать консенсус, а также обладать способностью представлять Литву в международном пространстве". Как и обещала, Шимоните не участвовала в одном из референдумов.
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